Vikend horoskop od 22. do 24. maja: Ribama emocije naglašene, u stopu ih prate Ovnovi

Ovan

Pred vama su dani puni energije i brzih odluka. Na poslu ili u privatnim planovima možete dobiti neočekivanu ponudu ili poziv koji mijenja raspoloženje nabolje. U ljubavi dolazi više strasti, ali i tvrdoglavosti, pazite da ne reagujete impulsivno. Vikend donosi želju za izlascima i druženjem.

Bik

Bićete fokusirani na stabilnost, novac i organizaciju. Mogući su manji troškovi, ali i prilika da rešite nešto što vas dugo opterećuje. Emotivno se otvara iskren razgovor sa partnerom ili osobom koja vam se dopada. Potreban vam je odmor i više sna.

Blizanci

Ulazite u veoma zanimljiv period jer vam raste samopouzdanje i želja za promenama. Očekuju vas poruke, pozivi i nova poznanstva. Slobodni Blizanci mogu neočekivano obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Krajem vikenda dolazi inspiracija za nove planove.

Rak

Emocije će biti pojačane, ali konačno osećate da se neke stvari smiruju. Moguće je lepo porodično okupljanje ili razgovor koji donosi olakšanje. Ljubavna situacija ide ka stabilnijem periodu. Pazite na iscrpljenost i ne preuzimajte tuđe obaveze.

Lav

Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Dobijate potvrdu ili pohvalu koju ste dugo čekali. Ljubavno polje donosi flert, strast i mogućnost zanimljivog susreta tokom izlaska ili putovanja. Vikend je odličan za društveni život.

Djevica

Mnoge Djevice će konačno imati osjećaj da drže stvari pod kontrolom. Finansijska situacija postaje stabilnija, a jedna obaveza se završava uspešno. U ljubavi ste oprezni, ali neko pokazuje više emocija nego što očekujete. Potrebno vam je više vremena za sebe.

Vaga

Predstoje vam dani puni komunikacije i novih dogovora. Moguće je kratko putovanje ili neočekivan susret. Partner može tražiti više pažnje, dok slobodne Vage privlače osobe koje deluju misteriozno. Krajem vikenda dolazi bolje raspoloženje.

Škorpija

Intuicija vam je veoma jaka i lako ćete prepoznati ko vam želi dobro, a ko ne. Moguće su promene u odnosima sa prijateljima ili kolegama. Ljubavni život postaje intenzivniji, a strasti pojačane. Pazite da ne ulazite u rasprave zbog sitnica.

Strijelac

Želećete promenu, kretanje i više slobode. Ovaj period donosi mogućnost spontanog putovanja, izlaska ili zanimljivog poznanstva. Finansije zahtevaju oprez, posebno tokom vikenda. Emotivno vas očekuje više uzbuđenja nego rutine.

Jarac

Fokusirani ste na budućnost i praktične odluke. Jedna osoba može vam ponuditi pomoć ili važan savet. U ljubavi dolazi do smirivanja tenzije i iskrenijeg odnosa. Vikend je dobar za odmor, planiranje i porodične trenutke.

Vodolija

Bićete kreativni i puni ideja, ali i pomalo nepredvidivi. Neko iz okruženja može vas iznenaditi porukom ili neočekivanim priznanjem. Ljubavni život postaje zanimljiviji, naročito slobodnim Vodolijama. Mogući su planovi za ljeto ili kraće putovanje.

Ribe

Intuicija i emocije vode glavnu riječ. Tokom ovih dana možete donijeti važnu odluku vezanu za odnos koji vas dugo zbunjuje. Poslovno dolazi manji stres, ali brzo prolazi. Vikend donosi potrebu za mirom, muzikom i ljudima kojima vjerujete, piše naj žena.

