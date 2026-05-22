Trump: SAD će poslati još 5000 vojnika u Poljsku

Objavljeno prije 17 minuta

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da će Sjedinjene Američke Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku nakon pobjede Karola Nawrockog na predsjedničkim izborima.

Trump je u objavi naveo da je ponosan što je podržao Nawrockog tokom kampanje te istakao da odluka o slanju dodatnih američkih snaga dolazi i zbog njihovog međusobnog odnosa.

“Na temelju uspješnog izbora sadašnjeg predsjednika Poljske Karola Nawrockog, kojeg sam s ponosom podržao, i našeg odnosa s njim, zadovoljstvo mi je objaviti da će Sjedinjene Američke Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku”, napisao je Trump.

Trump nije objavio dodatne detalje o raspoređivanju vojnika ni vremenskom okviru dolaska američkih snaga u Poljsku, pišu Vijesti.


