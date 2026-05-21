Trump najavio da će prekršiti 47 godina star protokol…

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razgovarati s tajvanskim predsjednikom Lai Ching-teom o mogućoj prodaji oružja Tajvanu, što bi predstavljalo veliko odstupanje od dugogodišnje diplomatske prakse.

Tajvansko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je Lai „spreman za razgovor“ s Trumpom te da bi tom prilikom naglasio kako Kina narušava mir u Tajvanskom moreuzu, dok tajvanske vlasti nastoje očuvati postojeće stanje.

Iz Tajvana poručuju da predsjednik ostaje posvećen očuvanju stabilnog statusa quo u regiji, ali i otvoren za razmjenu stavova s američkom stranom.

Američki i tajvanski lideri nisu direktno razgovarali još od 1979. godine, kada je Washington prekinuo zvanične odnose s Tajvanom kako bi priznao vlast u Pekingu.

Peking smatra Tajvan svojom teritorijom i nije isključio mogućnost da ga preuzme silom. Lai, koji je preuzeo dužnost 2024. godine, stoji iza jednog od najsnažnijih pokušaja posljednjih godina da se ojača odbrana ostrva.

Sjedinjene Američke Države već dugo podržavaju Tajvan i prema zakonu su obavezne omogućiti mu sredstva za samoodbranu, ali pritom moraju balansirati između te podrške i održavanja diplomatskih odnosa s Kinom.

Na pitanje planira li razgovarati s Laijem prije donošenja odluke o prodaji američkog oružja, Trump je odgovorio:

„Razgovarat ću s njim. Razgovaram sa svima… Radit ćemo na tome, na tajvanskom pitanju.“

Trump je pritom svoj odnos s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom opisao kao „nevjerovatan“, nakon dvodnevnog samita u Pekingu prošle sedmice.

SAD je 1979. godine usvojio Zakon o odnosima s Tajvanom, prema kojem može „snabdijevati Tajvan oružjem odbrambenog karaktera“, zbog čega Washington i dalje prodaje oružje toj zemlji.

Predloženi paket naoružanja vrijedan 14 milijardi dolara navodno uključuje opremu za borbu protiv dronova i sisteme protivzračne odbrane. Trump je naglasio da još nije odlučio hoće li prodaja biti realizovana.

Prema pisanju Financial Timesa, Peking trenutno blokira planiranu posjetu Elbridgea Colbyja, glavnog zvaničnika Pentagona za politiku, jer Kina ne želi odobriti posjetu dok Trump ne odluči kako će postupiti s dogovorom o prodaji oružja.

Prošle sedmice, tokom povratka iz Pekinga predsjedničkim avionom Air Force One nakon sastanka s Xijem, Trump je ponovo upitan o prodaji oružja Tajvanu. Tada je rekao da će „donijeti odluku u relativno kratkom roku“.

„Moram razgovarati s osobom koja sada vodi Tajvan, znate o kome govorim“, izjavio je.

Tokom Trumpove posjete Pekingu Kina je jasno stavila do znanja da je Tajvan jedno od najvažnijih pitanja u odnosima između dvije zemlje, a Xi je upozorio na mogućnost sukoba između dvije supersile ako se tim pitanjem bude loše upravljalo.

Iako je Trump odbacio mogućnost sukoba između SAD-a i Kine zbog Tajvana, izjavio je da Xi „veoma snažno“ doživljava pitanje Tajvana.

„Nisam dao nikakvo obećanje nijednoj strani“, poručio je novinarima prošle sedmice u avionu Air Force One, pišu Vijesti.

