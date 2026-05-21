Iran: Proizveli smo oružje koje još nije korišteno na ratištu

Dok s jedne strane traju diplomatski napori, tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država sve više rastu uz međusobne prijetnje.

Neimenovani iranski vojni zvaničnik poručio je da Teheran posjeduje napredno oružje koje još nije korišteno niti testirano na ratištu, te naglasio da Iran ovog puta neće pokazati suzdržanost.

Istovremeno, iz Bijele kuće stižu upozorenja o mogućoj vojnoj akciji „kakva nije viđena u modernoj historiji“ ukoliko Iran ne prihvati američke uslove, prenosi Al Jazeera.

U međuvremenu, dvije države preko Pakistana razmjenjuju poruke o mogućem prekidu vatre, navode ruski i iranski mediji, kao i Fox News.

Govoreći o spremnosti Irana na eventualni novi američki napad, vojni izvor je za rusku novinsku agenciju RIA Novosti izjavio da je Teheran u potpunosti spreman za moguću eskalaciju.

„Proizveli smo vlastito savremeno oružje koje još nije korišteno na ratištu, a zapravo nije ni testirano“, rekao je zvaničnik.

„Kada je riječ o opremi i odbrambenim kapacitetima, nemamo nikakvih nedostataka koji bi nas spriječili da branimo zemlju“, naglasio je izvor, dodajući:

„Ovog puta ne namjeravamo biti suzdržani.“

U jeku pojačane retorike, Islamabad pomaže u posredovanju između Washingtona i Teherana. Iranska novinska agencija Nour objavila je da dvije strane razmjenjuju poruke o nacrtu prijedloga sporazuma o prekidu vatre.

„Na osnovu izvornog iranskog prijedloga od 14 tačaka, razmjena poruka odvijala se u nekoliko navrata“, izjavio je portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei tokom posjete pakistanskog ministra unutrašnjih poslova Mohsena Naqvija Iranu.

„Dobili smo stav američke strane i trenutno ga razmatramo“, dodao je Baghaei.

S američke strane, zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Stephen Miller uputio je oštro upozorenje iranskom rukovodstvu zbog zastoja u pregovorima.

U razgovoru za Fox News, Miller je rekao da se iransko rukovodstvo nalazi pred ključnim ultimatumom Sjedinjenih Američkih Država.

„Novo rukovodstvo Irana ima izbor“, rekao je Miller.

„Mogu ili prihvatiti dokument koji odgovara Sjedinjenim Američkim Državama ili se suočiti s vojnom odmazdom kakva nije viđena u modernoj historiji. To je izbor koji je pred njima“, poručio je, pišu Vijesti.ba.

