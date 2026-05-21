Velež i Sarajevo danas igraju derbi, Željo dočekuje Široki

Stari rivali sastaju se u Mostaru u susretu koji nema veliki rezultatski značaj, s obzirom na to da su oba kluba već osigurala plasman u Konferencijsku ligu naredne sezone.

Sarajevo će sezonu završiti na trećem mjestu, dok će Velež ostati četvrtoplasirani tim prvenstva.

Zbog toga se očekuje otvorena i atraktivna utakmica u kojoj bi rasterećeni igrači obje ekipe mogli ponuditi dobar fudbal i mnogo uzbuđenja navijačima u Vrapčićima.

Zanimljivo je da su posljednjih pet međusobnih utakmica ova dva kluba bile potpuno izjednačene. I Velež i Sarajevo ostvarili su po dvije pobjede, dok je jedan susret završen neriješeno.

U isto vrijeme na Grbavici će snage odmjeriti Željezničar i Široki Brijeg. Ni taj duel nema veći rezultatski značaj osim borbe za petu poziciju na tabeli i nešto veću novčanu nagradu Saveza na kraju prvenstva.

Željezničar utakmicu dočekuje u nezgodnom trenutku nakon odluke Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine da odbije izmjene statuta kluba, koje su trebale otvoriti vrata ulasku Sanina Mirvića u klub,pišu

Zbog toga je potencijalno strateško partnerstvo sada pod velikim znakom pitanja, a ostaje da se vidi hoće li se cijela situacija odraziti na ekipu i atmosferu uoči večerašnjeg susreta.

Ni jedna ni druga ekipa ne ulaze u duel u dobroj formi. Široki Brijeg u posljednja tri kola ima dva poraza i jedan remi, dok je Željezničar u istom periodu ostvario jednu pobjedu uz dva poraza.

Utakmica Velež Sarajevo igra se od 20:30 sati uz prijenos na Areni Sport, dok će duel sa Grbavice između Željezničara i Širokog Brijega biti emitovan na MY TV.

