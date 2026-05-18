Meteorolozi objavili prognozu za narednu sedmicu

Ponedjeljak, 18, maj

Jutro u ponedjeljak će biti pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla.

“Tokom dana sunčano i toplije, od sredine dana postepeno naoblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Na zapadu tokom popodneva ponegdje vrlo slaba kiša.

Vjetar slab i promjenljiv. Minimalna temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 11, u višim predjelima od nula stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 14″, navode oni.

Utorak, 19. maj

U utorak se očekuje promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

“Padavine će biti češće na zapadu i jugu, a na istoku ostaje uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od sedam do 12, u višim predjelima od tri. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 14”, stoji u prognozi.

Srijeda, 20. maj

U srijedu promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo.

“Na zapadu i jugoistoku dnevni razvoj oblaka koji će ponegdje donijeti povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od četiri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni”, ističu meteorolozi.

Četvrtak, 21. maj

U četvrtak će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode, od sredine dana oblačnije uz slabu kišu.

“Na jugu uglavnom suvo i sunčanije. Minimalna temperatura vazduha od osam do 15, u višim predjelima od pet stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni”, kažu iz RHMZ-a, prenosi Novi.

Facebook komentari