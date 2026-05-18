Meteorolozi objavili prognozu za narednu sedmicu

Ponedjeljak, 18, maj
Jutro u ponedjeljak će biti pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla.
“Tokom dana sunčano i toplije, od sredine dana postepeno naoblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Na zapadu tokom popodneva ponegdje vrlo slaba kiša.
Vjetar slab i promjenljiv. Minimalna temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 11, u višim predjelima od nula stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 14″, navode oni.
Utorak, 19. maj
U utorak se očekuje promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.
“Padavine će biti češće na zapadu i jugu, a na istoku ostaje uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od sedam do 12, u višim predjelima od tri. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 14”, stoji u prognozi.
Srijeda, 20. maj
U srijedu promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo.
“Na zapadu i jugoistoku dnevni razvoj oblaka koji će ponegdje donijeti povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od četiri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni”, ističu meteorolozi.
Četvrtak, 21. maj
U četvrtak će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode, od sredine dana oblačnije uz slabu kišu.
“Na jugu uglavnom suvo i sunčanije. Minimalna temperatura vazduha od osam do 15, u višim predjelima od pet stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni”, kažu iz RHMZ-a, prenosi Novi.