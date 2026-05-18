Meteorolozi objavili prognozu za narednu sedmicu

Objavljeno prije 19 minuta

Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda objavili su prognozu za narednu sedmicu ističući da se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.

Ponedjeljak, 18, maj
Jutro u ponedjeljak će biti pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla.

“Tokom dana sunčano i toplije, od sredine dana postepeno naoblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Na zapadu tokom popodneva ponegdje vrlo slaba kiša.

Vjetar slab i promjenljiv. Minimalna temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 11, u višim predjelima od nula stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 14″, navode oni.

Utorak, 19. maj
U utorak se očekuje promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

“Padavine će biti češće na zapadu i jugu, a na istoku ostaje uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od sedam do 12, u višim predjelima od tri. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 14”, stoji u prognozi.

Srijeda, 20. maj
U srijedu promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo.

“Na zapadu i jugoistoku dnevni razvoj oblaka koji će ponegdje donijeti povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od četiri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni”, ističu meteorolozi.

Četvrtak, 21. maj
U četvrtak će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode, od sredine dana oblačnije uz slabu kišu.

“Na jugu uglavnom suvo i sunčanije. Minimalna temperatura vazduha od osam do 15, u višim predjelima od pet stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni”, kažu iz RHMZ-a, prenosi Novi.


