Bardem: Za ratove su krivi toksični muškarci Trump, Putin i Netanyahu

Objavljeno prije 32 minute

Španski glumac Javier Bardem, koji je na Filmskom festivalu u Cannesu dobio pohvale za novu ulogu u filmu “The Beloved” Rodriga Sorogoyena, u nedjelju je oštro kritikovao, kako je kazao, toksičnu muškost Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Benjamina Netanyahua, koju je opisao kao odgovornu za njihove ratove.

Bardem igra despotskog reditelja s eksplozivnim temperamentom, a na konferenciji za novinare izjavio je da toksična muškost vodi do nasilja nad ženama i do ratova.

– Taj problem odnosi se i na Trumpa, Putina i Netanyahua – rekao je Bardem, dodavši da veliki šefovi svojim nadmetanjem stvaraju hiljade mrtvih, prenosi AFP.

Glumac je jedan od najglasnijih kritičara izraelskog rata u Gazi od 2023. godine, koji je, prema podacima ministarstva zdravstva pod kontrolom Hamasa, odnio više od 72.000 života, većinom žena i djece.

– Genocid se i dalje čini. To je činjenica. Ako ga opravdavate šutnjom ili podrškom, vi ste za genocid – rekao je Bardem,pišu Vijesti

Izrael odbacuje optužbe za genocid, navodeći da je ofanziva uslijedila nakon napada Hamasa u kojem je ubijeno 1.221 osoba.

Govoreći za AFP, Bardem je istaknuo da uprkos javnom angažmanu protiv rata u Gazi dobija više posla nego ikada, što je pripisao promjeni narativa o sukobu.

Ranije su druge filmske zvijezde, poput Susan Sarandon, tvrdile da su ostale bez angažmana nakon što su javno kritikovale izraelske akcije u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali.


