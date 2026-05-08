Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila napad dronom kod nuklearke u UAE

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izrazila je zabrinutost nakon napada dronom u blizini nuklearne elektrane Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojem je izbio požar u okolini postrojenja.

IAEA je saopćila da su vlasti UAE potvrdile kako je nivo radijacije u elektrani i dalje u granicama normale te da u incidentu nije bilo povrijeđenih.

Direktor agencije Rafael Grosi poručio je da su napadi koji ugrožavaju nuklearnu sigurnost neprihvatljivi i da predstavljaju ozbiljan rizik,piše Avaz

Napad se dogodio u blizini nuklearke, a nakon udara izbio je požar, dok detalji o mogućoj šteti na samom postrojenju zasad nisu poznati.

