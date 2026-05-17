FIFA predstavila BiH: Barbarezova poruka odjeknula pred Mundijal

FIFA je na svojim službenim stranicama predstavila reprezentaciju Bosne i Hercegovine u sklopu najave Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Za Zmajeve će to biti drugi nastup na smotri najboljih svjetskih selekcija, nakon debitantskog pojavljivanja 2014. godine u Brazilu.

Izabranici Sergeja Barbareza u Sjevernoj Americi imat će jasan cilj, a FIFA navodi da će BiH tražiti prvi plasman u nokaut fazu Mundijala.

Posebno je istaknuta i Barbarezova poruka da je ponosan na ekipu, da je reprezentacija dvije godine ispred plana i da sada mora ići na veliko takmičenje svake dvije godine.

Ta izjava najbolje pokazuje koliko je selektor podigao vjeru i ambicije oko tima koji je već nadmašio očekivanja javnosti. Bosna i Hercegovina će u grupi igrati protiv jednog od domaćina Kanade, te selekcija Katara i Švicarske,piše Avaz

