Američka “zvijer” se vraća kući

Ovo raspoređivanje ući će u povijest kao najduže operativno raspoređivanje nosača zrakoplova od kraja Vijetnamskog rata – putovanje tijekom kojeg je brod služio kao središnja točka za niz vojnih ciljeva predsjednika Donalda Trumpa u inozemstvu.

Za obitelji mornara, to je dugo očekivani kraj emocionalno iscrpljujuće godine, tijekom koje su njihovi voljeni redovito sudjelovali u vojnim operacijama koje su dominirale vijestima.

„Sada se stvarno mogu opustiti, disati i vratiti se svom normalnom ritmu spavanja“, rekla je za CNN Amini Osias, čija je kći tehničarka koja je služila na USS Geraldu R. Fordu .

Požar u praonici rublja

Putovanje je ponekad bilo teško. U ožujku je izbio požar u praonici na brodu, a posadi je trebalo oko 30 sati da ga ugasi , očisti i spriječi da se ponovi.

Oko 600 mornara izgubilo je pristup svojim vezovima zbog štete, ali nitko nije teže ozlijeđen . Požar je dodatno otežao svakodnevni život posade jer brod neko vrijeme nije mogao koristiti praonicu rublja, što je zahtijevalo dodatne popravke i logističke intervencije u luci.

Toaletni sustavi također su imali ponovljene probleme , što je dovodilo do povremenih djelomičnih zatvaranja i dodatnih kašnjenja, pa je brod morao na popravke u luci.

Sadašnji i bivši vojni dužnosnici kažu da je brod, vrijedan oko 13 milijardi dolara , odigrao ključnu ulogu u američkim operacijama u Iranu i Venezueli – uključujući lansiranje borbenih zrakoplova u raznim misijama i pružanje zračne potpore operacijama.

