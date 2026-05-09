Svijet

FIFA potvrdila: Iran dolazi u SAD na Svjetsko prvenstvo

2.2K  
Objavljeno prije 11 minuta

Fudbalska reprezentacija Irana nastupit će na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, potvrdili su zvaničnici FIFA-e uprkos političkim tenzijama između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, jednog od domaćina turnira

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino izjavio je da će Iran “sigurno doći” na Mundijal, dok je američki državni sekretar Marco Rubio naglasio da SAD nemaju namjeru zabraniti dolazak iranskim fudbalerima, javlja Reuters.

Iran je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo još u martu 2025. godine nakon remija protiv Uzbekistana u azijskim kvalifikacijama, čime je osigurao svoj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima,piše Vijesti

Prema rasporedu FIFA-e, Iran će grupnu fazu igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, a protivnici u grupi G bit će mu Novi Zeland, Belgija i Egipat.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh