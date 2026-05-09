FIFA potvrdila: Iran dolazi u SAD na Svjetsko prvenstvo

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino izjavio je da će Iran “sigurno doći” na Mundijal, dok je američki državni sekretar Marco Rubio naglasio da SAD nemaju namjeru zabraniti dolazak iranskim fudbalerima, javlja Reuters.

Iran je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo još u martu 2025. godine nakon remija protiv Uzbekistana u azijskim kvalifikacijama, čime je osigurao svoj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima,piše Vijesti

Prema rasporedu FIFA-e, Iran će grupnu fazu igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, a protivnici u grupi G bit će mu Novi Zeland, Belgija i Egipat.

Facebook komentari