WHO u vanrednom obraćanju otkrio nove detalje o hantavirusu

Do sada je prijavljeno osam slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda, rekao je. Pet slučajeva je potvrđeno, dok su preostala tri sumnjiva, naveo je direktor WHO-a.

Dr. Tedros dalje objašnjava da se u prethodnim epidemijama prenos među ljudima dešavao samo usljed „dugotrajnog kontakta“, što je, kako kaže, bio slučaj i ovdje.

-Kada je muškarac 9. aprila na brodu razvio simptome, nije se sumnjalo na hantavirus i tada nisu uzeti uzorci, rekao je Tedros.Supruga tog muškarca iskrcala se kada je brod kasnije pristao na ostrvu Sveta Helena, a kasnije je preminula u Johannesburgu. „Uzorci su uzeti u Južnoj Africi“ i „potvrđeno je da se radi o hantavirusu“, rekao je Tedros.

Dodao je da je WHO upoznat s izvještajima o drugim osobama sa simptomima koje su možda bile u kontaktu s putnicima te da su u kontaktu s nadležnim vlastima.

S obzirom na inkubacioni period ove bolesti, koji može trajati i do šest sedmica, moguće je da će biti prijavljeno još slučajeva, rekao je. Ipak, WHO procjenjuje da je „rizik za javno zdravlje nizak“,piše Vijesti

Dr. Tedros je rekao da je u ponedjeljak zatražio od španskog premijera Pedra Sáncheza da prihvati brod, na šta je Sánchez pristao. Brod sada plovi prema Kanarskim ostrvima, rekao je generalni direktor WHO-a, zahvalivši Sánchezu na njegovoj „velikodušnosti, solidarnosti i ispunjavanju moralne dužnosti“.

„Uvjereni smo u kapacitet Španije da upravlja ovim rizikom i pružamo im podršku u tome“, rekao je.

Također je naglasio da WHO procjenjuje kako je rizik od virusa za stanovnike Kanarskih ostrva nizak.

