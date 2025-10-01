WHO u vanrednom obraćanju otkrio nove detalje o hantavirusu

Objavljeno prije 39 minuta

Šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Ghebreyesus kaže da je Ujedinjeno Kraljevstvo prošle subote obavijestilo Svjetsku zdravstvenu organizaciju o „grupi putnika“ sa respiratornom bolešću na brodu.

Do sada je prijavljeno osam slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda, rekao je. Pet slučajeva je potvrđeno, dok su preostala tri sumnjiva, naveo je direktor WHO-a.

Dr. Tedros dalje objašnjava da se u prethodnim epidemijama prenos među ljudima dešavao samo usljed „dugotrajnog kontakta“, što je, kako kaže, bio slučaj i ovdje.

-Kada je muškarac 9. aprila na brodu razvio simptome, nije se sumnjalo na hantavirus i tada nisu uzeti uzorci, rekao je Tedros.Supruga tog muškarca iskrcala se kada je brod kasnije pristao na ostrvu Sveta Helena, a kasnije je preminula u Johannesburgu. „Uzorci su uzeti u Južnoj Africi“ i „potvrđeno je da se radi o hantavirusu“, rekao je Tedros.

Dodao je da je WHO upoznat s izvještajima o drugim osobama sa simptomima koje su možda bile u kontaktu s putnicima te da su u kontaktu s nadležnim vlastima.

S obzirom na inkubacioni period ove bolesti, koji može trajati i do šest sedmica, moguće je da će biti prijavljeno još slučajeva, rekao je. Ipak, WHO procjenjuje da je „rizik za javno zdravlje nizak“,piše Vijesti

Dr. Tedros je rekao da je u ponedjeljak zatražio od španskog premijera Pedra Sáncheza da prihvati brod, na šta je Sánchez pristao. Brod sada plovi prema Kanarskim ostrvima, rekao je generalni direktor WHO-a, zahvalivši Sánchezu na njegovoj „velikodušnosti, solidarnosti i ispunjavanju moralne dužnosti“.

„Uvjereni smo u kapacitet Španije da upravlja ovim rizikom i pružamo im podršku u tome“, rekao je.

Također je naglasio da WHO procjenjuje kako je rizik od virusa za stanovnike Kanarskih ostrva nizak.


