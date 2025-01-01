Izraelski napadi na Liban: Najmanje 12 mrtvih, među njima dijete i bolničar…

U izraelskim zračnim napadima na jug Libana tokom protekla 24 sata poginulo je najmanje 12 osoba, dok su deseci ranjeni, saopćilo je libansko Ministarstvo zdravstva.

Prema službenim podacima, među žrtvama su jedno dijete i bolničar.

Ministarstvo je navelo da je u napadima na sela širom južnog dijela zemlje ranjeno najmanje 37 osoba, uključujući kolegu poginulog bolničara u mjestu Majdal Selem. Napadi se nastavljaju uprkos službeno proglašenom primirju, a razmjena vatre između Izraela i Hezbollaha i dalje traje.

Treća runda pregovora između Izraela i Libana trebala bi se održati idućeg četvrtka i petka u Washingtonu, potvrdili su izvori iz američkog State Departmenta i izraelski službenici, pišu Vijesti.

