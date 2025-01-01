Svijet

Izraelski napadi na Liban: Najmanje 12 mrtvih, među njima dijete i bolničar

1.7K  
Objavljeno prije 31 minuta

Izraelski napadi na Liban: Najmanje 12 mrtvih, među njima dijete i bolničar…

U izraelskim zračnim napadima na jug Libana tokom protekla 24 sata poginulo je najmanje 12 osoba, dok su deseci ranjeni, saopćilo je libansko Ministarstvo zdravstva.

Prema službenim podacima, među žrtvama su jedno dijete i bolničar.

Ministarstvo je navelo da je u napadima na sela širom južnog dijela zemlje ranjeno najmanje 37 osoba, uključujući kolegu poginulog bolničara u mjestu Majdal Selem. Napadi se nastavljaju uprkos službeno proglašenom primirju, a razmjena vatre između Izraela i Hezbollaha i dalje traje.

Treća runda pregovora između Izraela i Libana trebala bi se održati idućeg četvrtka i petka u Washingtonu, potvrdili su izvori iz američkog State Departmenta i izraelski službenici, pišu Vijesti.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh