Počinje najopasniji period proljeća: Turski astrolog otkriva ko ulazi u period sreće, a kome se sve ruše svi snovi

Počinje najopasniji period proleća: Turski astrolog otkriva ko ulazi u period sreće, a kome se sve ruše svi snovi

Turski astrolog otkriva kako će maj uticati na ljubavne i poslovne aspekte života. Pripremite se za emotivne preokrete i nove prilike.

Maj prema turskim astrolozima donosi period snažnih emocija, neočekivanih obrta i odnosa koji će biti stavljeni na ozbiljan test. Ovo je mjesec u kojem mnogi više neće moći da ćute o onome što osećaju, ali ni da bježe od problema koje su dugo gurali pod tepih.

Tokom maja mnogi znakovi suočit će se sa važnim životnim raskrsnicama — u ljubavi, poslu, porodici i finansijama. Nekima će se otvoriti vrata velikih prilika i uspjeha, dok će drugi morati da donesu teške odluke koje više ne mogu da odlažu.

Turski astrolozi posebno upozoravaju da će maj biti mjesec pojačane strasti, ljubomore, naglih svađa i burnih emocija, ali i period kada pojedini znakovi mogu potpuno promijeniti svoj životni pravac.

Ovan

Za Ovnove maj donosi snažnu energiju, ali i opasnost od impulsivnih reakcija koje bi mogle da naprave ozbiljne probleme u odnosima sa partnerom, porodicom ili kolegama.

Na poslovnom planu očekuje vas period dokazivanja. Imaćete osećaj da stalno morate nekome da objašnjavate svoje odluke i branite svoje stavove. Iako će vas to iscrpljivati, upravo kroz te izazove dolazi mogućnost velikog napretka.

Finansije će biti promjenljive. Novac dolazi, ali i brzo odlazi, posebno zbog neplaniranih troškova ili impulsivnih kupovina.

Ljubavni život biće veoma turbulentan. Slobodni Ovnovi mogli bi da uđu u odnos pun hemije i strasti, ali i ljubomore i tvrdoglavosti. Oni koji su u vezi moraće da nauče da kontrolišu bes i potrebu da uvek budu u pravu.

Kraj mjeseca donosi važan razgovor koji može promeniti tok jednog odnosa.

Bik

Maj Bikovima donosi jedan od emocionalno najtežih perioda u poslednjih nekoliko meseci. Mnogi pripadnici ovog znaka biće primorani da se suoče sa stvarima koje su dugo ignorisali.

Na poslu dolazi do zastoja koji će vas frustrirati. Imaćete osećaj da ulažete mnogo truda, a da rezultati kasne. Međutim, upravo strpljenje biće vaše najjače oružje tokom ovog perioda.

U ljubavi dolazi vreme istine. Veze koje su dugo bile nestabilne sada mogu doći do tačke pucanja. Sa druge strane, iskreni i stabilni odnosi postaće još jači.

Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Taj susret probudiće emocije za koje su mislili da su odavno nestale.

Zdravlje će zahtevati više pažnje, naročito kada su u pitanju stres, nesanica i umor.

Blizanci

Blizanci ulaze u veoma dinamičan mjesec pun promena, novih poznanstava i neočekivanih vijesti.

Bićete u centru pažnje gdje god da se pojavite, ali upravo zbog toga mogu nastati ljubomora i sukobi sa ljudima koji vam zavide.

Na poslovnom planu otvara se mogućnost novog projekta, saradnje ili promene posla. Neki Blizanci mogli bi da donesu odluku koja će im potpuno promijeniti karijeru do kraja godine.

Ljubavni život biće veoma uzbudljiv. Flert, dopisivanja i nova poznanstva obilježiće maj, ali astrolozi upozoravaju da ne ulazite olako u tajne odnose ili komplikovane ljubavne priče.

Pred kraj mjeseca stiže važna odluka vezana za porodicu ili mesto stanovanja.

Rak

Rakovi će tokom maja biti izuzetno emotivni i osjetljivi. Mnogi će osjećati potrebu da se povuku od ljudi i razmisle o tome šta zaista žele od života.

Na poslu ćete imati osjećaj da vas drugi ne razumiju dovoljno, ali nemojte donositi nagle odluke iz povrijeđenosti ili besa.

Porodični odnosi biće veoma važni. Mogući su razgovori o starim problemima, nasledstvu ili odnosima koji dugo nisu rješeni.

U ljubavi dolazi do velikog preispitivanja. Rakovi koji su dugo nesrećni u vezi sada bi mogli da donesu konačnu odluku o raskidu.

Slobodnim Rakovima sudbina sprema susret sa osobom koja će ih emotivno potpuno uzdrmati.

Lav

Maj je za Lavove mjesec velikih ambicija, ali i velikih sukoba ega.

Na poslovnom planu mnogi Lavovi dobijaju priliku da pokažu koliko vrijede. Moguć je napredak, priznanje ili važan poslovni uspjeh, ali samo ako budete spremni na kompromis i saradnju sa drugima.

Ljubavni život donosi ogromnu strast. Emocije će biti jake, ali i veoma nestabilne. Lavovi koji pokušavaju da kontrolišu partnera mogli bi da izazovu ozbiljne konflikte.

Finansijska situacija postepeno se popravlja, naročito u drugoj polovini mjeseca.

Jedna osoba iz prošlosti mogla bi iznenada ponovo da se pojavi i unese potpuni haos u vaše emocije.

Djevica

Djevice tokom maja ulaze u period dubokog razmišljanja i preispitivanja prioriteta.

Na poslu ćete biti pod velikim pritiskom, ali upravo tada pokazujete svoju najveću snagu — disciplinu i sposobnost da ostanete smireni kada drugi gube kontrolu.

Mnogi pripadnici ovog znaka razmišljaće o promijeni posla, dodatnom obrazovanju ili pokretanju privatnog posla.

Ljubav donosi neizvesnost. Partner može pokazivati promjenljivo ponašanje, što će kod vas izazivati nesigurnost i sumnju.

Slobodne Djevice mogle bi da upoznaju osobu koja će ih privući inteligencijom i načinom komunikacije više nego izgledom.

Vaga

Za Vage maj donosi period velikih unutrašnjih borbi.

Pokušat ćete da održite mir sa svima, ali će vas tuđi problemi i konflikti početi ozbiljno iscrpljivati.

Na poslu dolazi do komplikacija u odnosima sa kolegama ili nadređenima. Neko bi mogao pokušati da vas uvuče u sukob koji vam nije potreban.

Ljubavni život biće veoma intenzivan. Mnogi odnosi prolaze kroz fazu ljubomore, nesigurnosti i emotivnih testova.

Ipak, kraj mjeseca donosi mogućnost pomirenja, stabilizacije i važnih emotivnih razgovora.

Škorpija

Maj za Škorpije donosi jedan od najburnijih perioda ove godine.

Strast, sukobi, jaka privlačnost i emotivni ekstremi pratiće vas gotovo tokom celog meseca.

Na poslovnom planu moguće su velike promene. Neki pripadnici znaka dobiće priliku za ozbiljan finansijski napredak, ali će cena toga biti veliki stres i odgovornost.

Ljubav će biti potpuno nepredvidiva. Škorpije u vezi prolaziće kroz ljubomoru, rasprave i borbu za dominaciju.

Slobodne Škorpije mogle bi da uđu u veoma intenzivan odnos koji će ih potpuno izbaciti iz ravnoteže.

Strijelac

Strijelčevi tokom maja osećaju ogromnu potrebu za promjenom i slobodom.

Rutina će vas gušiti više nego inače, zbog čega ćete poželeti da pobegnete od obaveza, ljudi ili svakodnevnih problema.

Na poslu dolazi do novih prilika, naročito kroz putovanja, internet ili saradnju sa ljudima iz inostranstva.

Ljubavni život donosi neočekivane obrte. Moguće su nagle simpatije, iznenadni raskidi ili potpuno nova poznanstva.

Kraj mjeseca donosi važnu odluku vezanu za budućnost.

Jarac

Jarčevi tokom maja konačno ulaze u period kada njihov trud počinje da daje rezultate.

Poslovno dolazi do stabilizacije, ali i novih odgovornosti. Mnogi će imati osećaj da nose previše tereta na svojim leđima.

Finansije se popravljaju, ali ćete i dalje biti veoma oprezni sa troškovima.

U ljubavi dolazi do ozbiljnih razgovora o budućnosti, zajedničkom životu ili porodici.

Jarčevi koji su dugo sami mogli bi upoznati osobu koja će im vratiti vjeru u ljubav.

Vodolija

Maj Vodolijama donosi mnogo iznenađenja i neočekivanih promjena.

Imaćete osjećaj da se stvari mijenjaju iz dana u dan i da ne možete potpuno da kontrolišete situaciju.

Na poslovnom planu moguć je sukob sa autoritetima ili ljudima koji pokušavaju da vam nameću pravila.

Ljubavni život biće veoma nepredvidiv. Privlačiće vas zabranjene ili komplikovane veze, ali astrolozi upozoravaju da ne donosite odluke pod uticajem trenutnih emocija.

Jedna poruka ili poziv tokom druge polovine maja mogao bi promeniti vaše planove.

Ribe

Ribe tokom maja prolaze kroz veoma emotivan period u kojem će intuicija biti jača nego ikada.

Mnogi pripadnici ovog znaka osjećaće snažnu povezanost sa ljudima iz prošlosti, starim emocijama i nerešenim odnosima.

Na poslu će biti potrebno više fokusa i discipline jer postoji opasnost od grešaka zbog umora ili rasejanosti.

Ljubav donosi mnogo romantike, ali i mogućnost razočaranja ako budete idealizovali partnera.

Kraj meseca donosi važno emotivno olakšanje i osjećaj da konačno zatvarate jedno teško poglavlje života.

