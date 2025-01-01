Tri znaka ovog vikenda shvaćaju da ne mogu dalje bez jedne osobe …

Vikend često donosi mir, ali i trenutke u kojima se jasnije vidi ono što tijekom tjedna pokušavamo ignorirati. Kada se obaveze smire, emocije dolaze na površinu, a neki ljudi napokon priznaju sami sebi ono što već dugo osjećaju. Astrologija pokazuje da će upravo određeni znakovi ovog vikenda doći do važne spoznaje kada je riječ o ljubavi.

Lav

Lavovi su navikli držati kontrolu nad situacijom i rijetko priznaju slabosti. No, ovaj vikend donosi trenutak iskrenosti prema sebi. Shvatit će da im nedostaje osoba koju su možda uzimali zdravo za gotovo. Ta spoznaja može ih potaknuti na prvi korak.

Škorpion

Škorpioni duboko osjećaju, ali rijetko to pokazuju. Ovaj vikend donosi emotivni trenutak koji ih vraća mislima na osobu koju ne mogu lako zaboraviti. Iako se bore s ponosom, postaje im jasno da neke emocije nisu nestale.

Vaga

Vage često balansiraju između onoga što žele i onoga što je “ispravno”. Ovaj put srce će biti glasnije. Shvatit će da im jedna osoba znači više nego što su bili spremni priznati, i da ignoriranje toga više nije opcija, piše index.

