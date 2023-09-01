Ovi znakovi uvijek misle da će se ljudi promijeniti, i to ih najviše košta…

Neki ljudi imaju snažnu potrebu vjerovati u najbolje u drugima. Čak i kada im iskustvo pokazuje suprotno, oni i dalje daju novu šansu, nadajući se da će se stvari promijeniti. Ta vjera često dolazi iz dobrote, empatije i želje da odnosi uspiju, ali upravo ih to može najviše koštati.

Astrologija pokazuje da se takav obrazac ponašanja posebno često pojavljuje kod određenih znakova koji teško odustaju od ljudi, čak i kada bi to bilo najbolje za njih.

Rak

Rakovi se duboko vežu i teško puštaju. Kada nekoga zavole, spremni su tolerirati puno više nego što bi trebali. Često vjeruju da će se osoba koju vole promijeniti ako joj daju dovoljno pažnje, razumijevanja i vremena. Problem nastaje kada ta promjena nikada ne dođe. Rak tada ostaje u odnosu koji ga iscrpljuje, uvjeren da će sutra biti bolje.

Vaga

Vage žele vjerovati u sklad i ravnotežu, pa često zanemaruju realnost kako bi održale odnos. Ne vole konflikte i sklone su tražiti opravdanja za tuđe ponašanje. Zbog toga često ostaju u situacijama koje nisu zdrave, jer vjeruju da će se uz malo truda sve posložiti. No, cijena toga je često njihovo vlastito nezadovoljstvo.

Ribe

Ribe su idealisti koji vide potencijal u ljudima, čak i kada ga drugi ne vide. Vjeruju u promjene, druge šanse i emocionalni rast. Njihova empatija može ih dovesti do toga da zanemare vlastite granice. Ostaju predugo, daju previše i nadaju se da će ljubav biti dovoljna da promijeni sve, piše index.

