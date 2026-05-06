Švajcarci nemilosrdni: Vozač iz BiH “astronomski” kažnjen zbog brze vožnje

Kako prenose švajcarski mediji, sve se desilo prošle godine kada se ovaj 40-godišnjak, inače nastanjen u ovom švajcarskom regionu, vraćao sa sinovljeve utakmice.

Ovim prekoračenjem brzine vozač iz BiH je ispunio zakonski „rasertatbestand“, koji obično predviđa zatvorsku kaznu. Tužilaštvo u Badenu je tražilo uslovnu kaznu zatvora od 12 mjeseci i novčanu kaznu od 4000 franaka zbog grube povrede saobraćajnih propisa.

Pred sudijom Patrikom Jeggeom ovaj porodični čovjek je bez ustezanja priznao grešku:

„Znam, bila je glupost ono što se desilo“, rekao je. Poslije utakmice svog sina bio je odlično raspoložen, možda i previše. Tim njegovog sina je pobijedio, a on postigao dva gola. Nakon kružnog toka je ubrzao, ne gledajući u brzinomjer. Sin i još jedan dječak bili su u autu.

Međutim, optuženi se pravdao da put poznaje dobro, vozi tuda redovno. Mislio je da je već u zoni od 80 km/h, kolovoz je bio suv i pregledan, drugih učesnika u saobraćaju nije primijetio.

Porodica i posao trpe

Pred sudom je opisao i posljedice tog kratkog pritiskanja gasa. Radi godinama u istoj firmi, oženjen je i otac troje djece. Za posao mu je automobil neophodan. Zbog oduzimanja dozvole prijeti mu degradacija, što će značajno smanjiti njegovu platu. Sina, kog je do sada više puta nedeljno vozio na trening u renomirani klub, sada mora da vozi supruga, koja je zbog toga smanjila radno vrijeme. „Život je postao stresan za moju ženu“, rekao je pokajnički.

Njegov branilac je tražio da se odustane od zatvorske kazne i da se umjesto toga izrekne novčana kazna od 180 dnevnih iznosa po 90 franaka, uz probni rok od dvije godine,pišu Nezavisne

Sud je, međutim, njegovu argumentaciju prihvatio samo djelimično. Veliko prekoračenje brzine, međutim, ispunjava zakonski okvir i bez konkretne ugroženosti. „Čak ni da je sin dao het-trik ne bi opravdalo ovakvu vožnju“, rekao je sudija, misleći na euforiju posle fudbalske utakmice.

Jegge ga je osudio na uslovnu novčanu kaznu od 150 dnevnih iznosa po 120 franaka (ukupno 18.000 franaka), uz probni rok od dvije godine, uz direktnu kaznu od 3600 franaka. Kako je kazna od 18.000 franaka uslovna, to znači da je osuđeni neće platiti odmah. On je na “provjeri” naredne dvije godine i ako u tom periodu ne ponovi isto djelo, kazna se briše. Kada je riječ o kazni od 3.600 franaka, nju mora odmah da plati. Takođe mora da plati i sudske troškove. O dužini oduzimanja vozačke dozvole odlučuje saobraćajna uprava.

