Ova 3 znaka Zodijaka imaju snažnu podršku svemira u svibnju/maju 2026.

Astrološka slika svibnja/maja 2026. jasno izdvaja tri znaka Zodijaka i stavlja ih pod najjači astrološki reflektor mjeseca: njima tranziti rade u korist, pojačavaju unutarnju sigurnost i otvaraju prostor za važne pomake. Ovo je mjesec u kojem njihova energija dobiva jači odjek, a prilike, odnosi i odluke počinju se slagati na način koji se ne događa često.

Svibanj/maj 2026. počinje s Uranom u Blizancima, tranzitom koji mijenja ton komunikacije, razmišljanja i odnosa. Misli postaju brže, razgovori izravniji, a neiskrenost teže prolazi nezapaženo. Venera je u prvom dijelu mjeseca također u Blizancima pa riječi dobivaju veću težinu: mogu pokrenuti susret, razotkriti namjeru, obnoviti kontakt ili jasno pokazati gdje postoji stvarna povezanost.

Jupiter u Raku daje ovoj slici emocionalnu dubinu. Ono što se otvara kroz razgovor ne ostaje na površini, jer raste potreba za sigurnošću, bliskošću i odnosima u kojima nema stalnog prilagođavanja tuđoj hladnoći ili nedorečenosti. Pluton u Vodenjaku dodatno pojačava pitanje autentičnosti: tko ostaje vjeran sebi, a tko još uvijek živi prema tuđim očekivanjima?

Odjek velikog zračnog trigona, koji povezuje Veneru u Blizancima, Mjesec u Vagi i Pluton u Vodenjaku, najviše se osjeća kroz komunikaciju, odnose i unutarnju jasnoću. Svibanj/maj zato može otvoriti situacije u kojima se neke stvari više ne mogu uljepšavati. Ono što je iskreno postaje snažnije, a ono što je površno sve teže zadržava pažnju.

U takvoj atmosferi tri znaka posebno dolaze do izražaja.

Rak

Za osobe rođene u znaku Raka, svibanj/maj 2026. može biti jedno od najpovoljnijih astroloških razdoblja u posljednjih nekoliko godina. Jupiter, planet širenja, povjerenja, rasta i emocionalnog obilja, kreće se kroz Vaš znak i pojačava sve ono što Vas prirodno određuje.

Ovaj utjecaj jača se još od ožujka/marta. U početku je mogao djelovati tiho, kao unutarnji osjećaj da se nešto mijenja, ali bez jasne slike kamo sve vodi. Sada taj proces postaje mnogo očitiji. Jupiter u Raku donosi jačanje identiteta, više povjerenja u sebe i dublji osjećaj da imate pravo zauzeti prostor koji Vam pripada.

Takav ciklus događa se jednom u dvanaest godina pa njegova poruka nije površna ni kratkotrajna. Jupiter u Vašem znaku širi ono što već postoji u Vama: empatiju, emocionalnu inteligenciju, intuiciju, sposobnost da osjetite neizrečeno i duboku potrebu za stvarnom bliskošću.

U svibnju/maju 2026. te osobine postaju vidljivije. Ljudi mogu snažnije reagirati na Vašu prisutnost jer u njoj osjećaju nešto sigurno, toplo i stvarno. Rakovi često razumiju tuđe emocije prije nego što ih druga osoba uspije objasniti. Primjećuju promjene u tonu, pogledu, raspoloženju i energiji. Često znaju što se događa ispod površine, čak i kada se o tome ne govori otvoreno.

Ta vrsta emocionalne svjesnosti u ovom razdoblju postaje jedna od Vaših najvećih snaga. Ne morate je posebno naglašavati. Ona se jednostavno osjeća. Vaša prisutnost može djelovati smirujuće na ljude koji se inače teško otvaraju. Mnogi će se u Vašoj blizini osjećati prihvaćeno, iako možda neće znati objasniti zašto.

Ono što ste dugo davali drugima sada se počinje vraćati. Briga, razumijevanje, strpljenje, emocionalni prostor i spremnost da saslušate bez osuđivanja više ne odlaze samo u jednom smjeru. Svibanj/maj donosi trenutke u kojima se i Vi možete osjetiti viđeno, shvaćeno i podržano.

U ljubavi će se to vidjeti vrlo jasno. Polovične namjere više neće držati Vašu pažnju. Nejasni signali, emocionalna nedostupnost i odnosi u kojima se stalno pogađa što druga strana želi, postaju previše iscrpljujući. Sada tražite nešto stabilnije, iskrenije i emocionalno odraslije.

Jupiter u Vašem znaku pomaže Vam da bolje razumijete vlastite potrebe. Ne morate se opravdavati zbog želje za bliskošću, jasnoćom i osjećajem sigurnosti. To su temeljne stvari u odnosima, a ne pretjerani zahtjevi. U svibnju/maju 2026. sve snažnije osjećate da prava povezanost mora imati emocionalnu dostupnost, poštovanje i stvarnu prisutnost.

Rakovi u ovom razdoblju mogu privući ljude koji ih doživljavaju ozbiljnije, toplije i zrelije nego prije. Netko može pokazati više interesa, netko se može otvoriti, a netko može napokon priznati ono što se dugo osjećalo, ali se nije izgovaralo. Ipak, najveća promjena događa se u Vama: jasnije znate što zaslužujete.

Lav

Lavovi ulaze u svibanj/maj 2026. s energijom koju je teško previdjeti. Vaša prisutnost postaje jasnija, sigurnija i snažnije usklađena s onim što zaista jeste. To nije potreba za dokazivanjem, već unutarnja stabilnost koja se vidi izvana.

Lav prirodno nosi toplinu, srčanost, kreativnost i snažan osjećaj osobnog identiteta. Kada je usklađen sa sobom, ne mora tražiti potvrdu na svakom koraku. Ljudi jednostavno osjete osobu koja zna tko je, što želi i gdje više ne želi pristajati na manje od poštovanja.

U svibnju/maju 2026. upravo se taj dio Vaše energije pojačava. Sve je manje prostora za staro oklijevanje, sumnju ili naviku da ublažite svoju prisutnost kako bi drugima bilo ugodnije. Sada se vraća tiho, ali vrlo čvrsto samopouzdanje. Ono koje ne treba stalnu potvrdu izvana.

Venera u Blizancima stvara poticajnu vezu s Vašim znakom i otvara prostor za kreativnost, razgovore, inspiraciju, lakše povezivanje i više radosti u svakodnevici. Ideje mogu dolaziti brže. Susreti mogu biti življi. Komunikacija može postati opuštenija, ali i značajnija.

Ovaj utjecaj može donijeti nova poznanstva, zanimljive razgovore, više društvene dinamike i osjećaj da se ponovno budi dio Vas koji je bio zasićen rutinom. Venera u Blizancima podsjeća Vas koliko Vam znače razmjena, igra duha, inteligentan razgovor i osjećaj da život opet ima pokret.

Uran u Blizancima dodatno pojačava taj proces. On razbija stare obrasce koji su Vas možda zadržavali u istoj ulozi predugo. Može otvoriti vrata za koja ste mislili da su zatvorena ili pokazati da neka pravila više ne vrijede. Odjednom se može pojaviti nova ideja, nova osoba, novi plan ili nova razina slobode.

Za Lavove je ovo mjesec oslobađanja od slike koju su možda dugo održavali zbog tuđih očekivanja. Sve ono što je bilo preusko, previše kontrolirano ili nedovoljno živo počinje gubiti snagu. Ne morate se iznova stvarati. Dovoljno je odbaciti ono što Vam više ne pripada.

Samopouzdanje u svibnju/maju dolazi kroz povratak sebi. Kroz jasniji osjećaj vlastite vrijednosti, sposobnosti i granica. Više ne morate svima biti prihvatljivi. Više ne morate objašnjavati zašto Vam nešto ne odgovara. Sve bolje znate gdje počinje Vaš mir i gdje ga treba zaštititi.

Ova promjena vidljiva je i drugima. Vaša energija postaje stabilnija. Vaš nastup je smireniji. Vaša riječ nosi veću težinu jer iza nje stoji unutarnja odluka. Ljudi koji su Vas ranije možda uzimali zdravo za gotovo sada mogu osjetiti da se nešto promijenilo.

U svibnju/maju privlačite osobe koje prepoznaju snagu bez potrebe da je dovode u pitanje. Privlačite ljude koji poštuju granice, koji Vas žele susresti iskreno i koji ne traže da smanjite svoju energiju kako bi se oni osjećali sigurnije. To je vrlo važan pomak za Vaše odnose.

U ljubavi više nije dovoljna pažnja sama po sebi. Komplimenti, poruke i povremeni interes mogu djelovati prazno ako iza njih nema stvarne namjere. Sada tražite iskrenost, dubinu i međusobno prepoznavanje. Želite odnos u kojem se ne morate dokazivati, glumiti hladnoću ili čekati da netko odluči koliko Vas želi.

Najvažnije je što se mijenja Vaš odnos prema odobravanju. Sve manje Vam treba potvrda izvana kako biste znali koliko vrijedite. Vaša unutarnja istina postaje jača od tuđeg mišljenja. Kada se to dogodi, mijenja se način na koji birate, volite, stvarate i predstavljate se svijetu.

Lavovi tijekom ovog mjeseca mogu osjetiti snažan povratak osobne radosti. To može biti kreativni projekt, nova ljubavna dinamika, veća društvena vidljivost ili jednostavno osjećaj da više nema potrebe za smanjivanjem vlastite energije. Ono što je u Vama prirodno snažno sada traži slobodniji izraz.

Vodenjak

Za osobe rođene u znaku Vodenjaka, svibanj/maj 2026. otvara razdoblje koje ima snažan osobni i energetski značaj. Promjena koja se sada pokreće nije prolazna. Ona zahvaća način na koji razmišljate, birate, komunicirate, stvarate i zauzimate svoje mjesto među ljudima.

Uran, Vaš vladajući planet, 26.4. je ušao u Blizance i time je započeo rijedak višegodišnji ciklus. Za Vodenjaka to je jedan od najvažnijih astroloških pomaka ovog razdoblja. Uran je planet buđenja, oslobađanja, originalnosti i naglih uvida, a kroz Blizance snažno utječe na ideje, riječi, kontakte, učenje i način povezivanja s okolinom.

Za Vas se taj tranzit može osjećati kao širenje prostora. Ono što je prije bilo ograničeno sada počinje disati. Dio Vaše prirode koji je uvijek bio drugačiji, autentičan i teško uklopiv u uske okvire, sada dobiva veću snagu. Više ga ne morate toliko objašnjavati. Više ga ne morate prevoditi ljudima koji ga ionako nikada nisu pokušali razumjeti.

Pluton se u isto vrijeme nastavlja kretati kroz Vaš znak, a taj proces traje od 2024. i nastavit će Vas oblikovati još godinama. Pluton ne djeluje površno. On mijenja strukturu iznutra. Donosi dubinsko suočavanje s identitetom, moći, strahovima, željama i unutarnjim obrascima koji su odavno spremni za promjenu.

Možda tu promjenu primjećujete kroz način na koji reagirate. Možda kroz ljude koje više ne možete trpjeti u istom obliku. Možda kroz želje koje se mijenjaju i postaju bliže onome što zaista jeste. Sve manje Vas zanimaju uloge koje ste preuzeli zbog očekivanja okoline. Sve više Vas zanima život koji ima Vaš pravi potpis.

Odjek velikog zračnog trigona od 28.4., u kojem su se povezali Pluton u Vodenjaku, Venera u Blizancima i Mjesec u Vagi, dodatno podupire taj proces. Ova konfiguracija jača mentalnu jasnoću, slobodu izražavanja, autentičnu komunikaciju i sposobnost da se povežete s ljudima bez gubitka sebe.

U svibnju/maju 2026. Vaša jedinstvenost postaje jedna od Vaših najvećih prednosti. Ono što je prije moglo djelovati neobično, previše drugačije ili teško razumljivo, sada dobiva drugačiju vrijednost. Ljudi sve jasnije vide snagu Vaše perspektive. Vaš način razmišljanja može ih zaintrigirati, potaknuti, iznenaditi ili im otvoriti pogled koji sami ne bi tako lako pronašli.

Tu se mijenja i Vaš odnos prema pripadanju. Sve manje imate potrebu prilagođavati se prostorima koji od Vas traže da se smanjite. Sve jasnije osjećate gdje možete biti svoji, a gdje samo trošite energiju pokušavajući stati u okvir koji nije stvoren za Vas.

To donosi veliku unutarnju slobodu. Ne morate postati prihvatljiviji da biste bili voljeni. Ne morate ublažiti svoju prirodu da biste bili shvaćeni. Ljudi koji trebaju biti blizu Vas prepoznat će Vašu autentičnost kao snagu.

Ovog mjeseca možete privlačiti pažnju kroz originalnost, ideje i način na koji povezujete informacije. Vaša prisutnost može djelovati drugačije, ali upravo zato i snažno. Oko Vas se može stvoriti znatiželja. Ljudi žele čuti kako razmišljate, što vidite, kako tumačite situacije i zašto dolazite do zaključaka koji drugima možda ne bi pali na pamet.

Uran i Pluton zajedno donose snažnu kombinaciju oslobađanja i dubine. Uran otvara vrata, a Pluton mijenja unutarnju strukturu. Zbog toga svibanj/maj 2026. za Vodenjaka može biti mjesec u kojem se sve teže pristaje na površnu verziju vlastitog života.

U ljubavi i bliskim odnosima iskrenost postaje ključna. Manje je strpljenja za emocionalnu distancu, nejasne namjere i ljude koji su prisutni samo kada njima odgovara. Sada bolje osjećate što Vam odgovara, a što Vas udaljava od sebe.

Govorit ćete izravnije. Birat ćete svjesnije. Lakše ćete se povući iz odnosa koji nemaju stvarnu usklađenost. To ne znači zatvaranje srca. To znači da više ne želite vezu u kojoj morate potiskivati vlastitu prirodu da bi odnos opstao.

Za Vodenjaka je svibanj/maj 2026. poziv na punije življenje vlastite autentičnosti. Ono što Vas čini drugačijima sada Vas čini i nezaboravnima. Vaša snaga nalazi se u jasnoći kojom ostajete vjerni sebi.

Suzana Dulčić/ATMA

