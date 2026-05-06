Rahimić pred prvu finalnu utakmicu Kupa BiH: Osvajanje trofeja bi bio vrhunac sezone

Trener Veleža Ibro Rahimić pred sutrašnji dvoboj kazao je kako je čitavu sedmicu svojim igračima pojašnjavao značaj i veličinu finalnog dvomeča.

– Čitavu sedmicu pokušavam igrače motivirati da shvate ozbiljnost ove utakmice, mislim da je ovo utakmica sezone nakon svega što smo preživjeli, posebno na početku. Trebamo pokazati karakter i potvrditi da sve ovo što se dogodilo nije slučajno. Sad nam je najvažnije osvojiti trofej, to bi bio vrhunac sezone – naglasio je Rahimić.

Trener Rođenih potvrdio je kako na sutrašnjem dvoboju neće biti Miće Kuzmanovića, ali da su svi ostali spremni.

– Izaći ćemo izaći s najboljim sastavom i vjerujem da ćemo Zrinjskom pružiti još bolji otpor nego u prethodnim utakmicama. U utakmicu moramo ući hladne glave, igrači se moraju fokusirati na igru, bez razgovora sa sucima i pretjerane agresive da ne bi dolazili u rizik crvenog kartona – smatra Rahimić.

Napadač Rođenih Armin Spahić nedavno je Širokom Brijegu zabio hat-trick, a nada se golovima i protiv Zrinjskog,pišu Vijesti

– Vjerujem u sebe, znam da ću obje utakmice odigrati na nivou. Kada ekipa igra dobro, uvijek iskoči neki pojedinac. Nadam se opet golovima i asistencijama. Očekuje nas teška utakmica koju mogu odlučiti sitni detalji. Mi smo se itekako dobro spremili za ovu utakmicu, a očekujemo i podršku naših navijača kako bi ostvarili dobar rezultat za uzvratnu utakmicu – navodi Spahić.

Podsjetimo, Zrinjski i Velež već su se jednom susreli u finalu Kupa. Bilo je to u maju 2023. na stadionu Bilino polje u Zenici, kada se igrala jedna utakmica, i kada su fudbaleri Zrinjskog slavili rezultatom 1:0 te tako uzeli prvu duplu krunu u historiji kluba.

Prva utakmica finala Kupa BiH na rasporedu je u srijedu, 6. maja, s početkom u 18 sati.

Facebook komentari