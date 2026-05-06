Rahimić pred prvu finalnu utakmicu Kupa BiH: Osvajanje trofeja bi bio vrhunac sezone

Objavljeno prije 1 sat

U finalu fudbalskog Kupa Bosne i Hercegovine igra se Mostarski derbi. Prva od dvije utakmice na rasporedu je sutra na stadionu pod Bijelim brijegom, gdje domaćin Zrinjski dočekuje Velež. Iz tabora Rođenih vjeruju kako njihova ekipa može uzeti trofej te tako okruniti sezonu koja je za njih počela loše, ali se u međuvremenu klub digao do borbe za trofej gdje mu je posljednja prepreka upravo gradski rival.

 Ibro Rahimić - Dnevni.list.ba

Trener Veleža Ibro Rahimić pred sutrašnji dvoboj kazao je kako je čitavu sedmicu svojim igračima pojašnjavao značaj i veličinu finalnog dvomeča.

– Čitavu sedmicu pokušavam igrače motivirati da shvate ozbiljnost ove utakmice, mislim da je ovo utakmica sezone nakon svega što smo preživjeli, posebno na početku. Trebamo pokazati karakter i potvrditi da sve ovo što se dogodilo nije slučajno. Sad nam je najvažnije osvojiti trofej, to bi bio vrhunac sezone – naglasio je Rahimić.

Trener Rođenih potvrdio je kako na sutrašnjem dvoboju neće biti Miće Kuzmanovića, ali da su svi ostali spremni.

– Izaći ćemo izaći s najboljim sastavom i vjerujem da ćemo Zrinjskom pružiti još bolji otpor nego u prethodnim utakmicama. U utakmicu moramo ući hladne glave, igrači se moraju fokusirati na igru, bez razgovora sa sucima i pretjerane agresive da ne bi dolazili u rizik crvenog kartona – smatra Rahimić.

Napadač Rođenih Armin Spahić nedavno je Širokom Brijegu zabio hat-trick, a nada se golovima i protiv Zrinjskog,pišu Vijesti

– Vjerujem u sebe, znam da ću obje utakmice odigrati na nivou. Kada ekipa igra dobro, uvijek iskoči neki pojedinac. Nadam se opet golovima i asistencijama. Očekuje nas teška utakmica koju mogu odlučiti sitni detalji. Mi smo se itekako dobro spremili za ovu utakmicu, a očekujemo i podršku naših navijača kako bi ostvarili dobar rezultat za uzvratnu utakmicu – navodi Spahić.

Podsjetimo, Zrinjski i Velež već su se jednom susreli u finalu Kupa. Bilo je to u maju 2023. na stadionu Bilino polje u Zenici, kada se igrala jedna utakmica, i kada su fudbaleri Zrinjskog slavili rezultatom 1:0 te tako uzeli prvu duplu krunu u historiji kluba.

Prva utakmica finala Kupa BiH na rasporedu je u srijedu, 6. maja, s početkom u 18 sati.


