Trump zaustavio operacije u Hormuškom moreuzu

Američki predsjednik Donald Trump je u utorak najavio da privremeno zaustavlja operaciju pokrenutu prije nekoliko dana, u okviru koje je američka mornarica pratila teretne brodove kroz Hormuški moreuz. Za to ga je, kako je naveo, zamolio Pakistan, a prema njegovim riječima postignut je i značajan napredak ka dogovoru s Iranom.

„Mjera se temelji na zahtjevu Pakistana i drugih država, na izuzetnom vojnom uspjehu koji smo postigli tokom kampanje protiv Irana, kao i na činjenici da je ostvaren veliki napredak u postizanju potpunog i konačnog sporazuma s predstavnicima Irana“, objavio je Trump.

Državni sekretar SAD Marco Rubio, koji je u utorak mijenjao portparolku Bijele kuće Karoline Leavitt zbog porodiljskog odsustva, ranije je novinarima rekao da je operacija “Epski bijes” – kako je Trumpova administracija nazvala rat protiv Irana – završena, prenosi dpa.

„Operacija je završena. Operacija “Epski bijes” kako je predsjednik obavijestio Kongres, u ovoj fazi je okončana“, rekao je Rubio. Trump je u petak obavijestio Kongres da je operacija završena te da nije morao tražiti odobrenje za rat.

Rubio je pojasnio da su Sjedinjene Američke Države ostvarile sve ciljeve ove operacije i da se sada fokusiraju na takozvani Projekt sloboda, čiji je cilj ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. „Ovo nije ofanzivna, već odbrambena operacija“, rekao je Rubio, što znači da za nju nije potrebno odobrenje Kongresa.

U vezi s tim, prema njegovim riječima, nastavljaju se diplomatski napori predsjednikovog zeta Jareda Kushnera i izaslanika Stevea Witkoffa. Rubio je dodao da je cilj diplomatije utvrditi o čemu je Iran spreman pregovarati, te da nema žurbe, prenosi AFP.

Sjedinjene Američke Države su zajedno s Izraelom 28. februara napale Iran, pri čemu su ubijeni najviši državni zvaničnici, ali režim i dalje čvrsto drži vlast i nastavlja napade na ciljeve u regiji,pišu Vijesti

Strateški važan Hormuški moreuz ostaje zatvoren, a cijene goriva u SAD su porasle iznad četiri dolara po galonu (3,8 litara), dok su u nekim dijelovima Kalifornije prešle sedam dolara. Prije rata cijena goriva je u prosjeku bila niža od tri dolara po galonu.

Trump je 8. aprila proglasio primirje, koje je u međuvremenu već produžio.

