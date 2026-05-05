Cijena trešanja u Hrvatskoj šokirala građane: “Od čega su, od zlata?”

Naime, za kilogram uvoznih, uglavnom španskih trešanja, na pojedinim štandovima treba izdvojiti i do 20 eura, što je za mnoge, kažu, potpuno nedostižno s hrvatskim platama.

„Cijene ne da su lude, to su totalno lude cijene. Nemoguće je da za pola kile jagoda traže pet eura, a kilogram trešanja 20 eura. Od čega je to, zlata?”, pita se Davor iz Zagreba, prenosi net.hr.

Sličnog je mišljenja i Ela, koja smatra da su takve cijene apsurdne za prosječnog kupca.

„Uz svaki takav štand odmah bih stavila nekoga iz poreske uprave, pa onoga ko je u stanju to kupiti pitala za porijeklo novca”, kaže.

Na pijacama su zasad uglavnom dostupne uvozne trešnje, dok će domaće, ističu prodavači i uzgajivači, u većim količinama stići tek krajem maja. Kupci smatraju da se cijene voća sve manje prilagođavaju životnom standardu građana.

„Cijene su dosta visoke, ne prilagođavaju se stanovništvu i kupcima. Trebalo bi to ipak biti malo jeftinije da ljudi mogu preživjeti, jer dosta teško žive”, kaže Zagrepčanka Ankica Mirić,pišu Vijesti

Trešnje već decenijama uzgaja i Robert Hadžić, vlasnik OPG-a, koji najavljuje da će svoje ovogodišnje domaće trešnje prodavati za 7 do 8 eura po kilogramu — gotovo tri puta jeftinije od nekih trenutno ponuđenih uvoznih.

Glavni problem, tvrdi, nisu sami proizvođači nego preprodavači.

„To je totalno ludo vrijeme, nema veze s realnošću. U redu, to je španska trešnja, vjerovatno iz Extremadure, koja puno ranije stiže nego naša, ali mogu sa sigurnošću reći da te iste trešnje u zemljama gdje se izvoze, poput Njemačke ili Austrije, nisu 20 eura. Možda su 10 do 12, ali ne 20. Ovo je stvarno špekulativno i masovno nas pljačkaju”, poručuje Hadžić.

