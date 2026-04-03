Iran osudio zapljenu tankera: “Dobro došli u povratak pirata”

Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo zapljenu tankera povezanih s Iranom od strane Sjedinjenih Američkih Država, nazivajući taj potez “otvorenom legalizacijom piratstva i oružane pljačke na otvorenom moru”.U objavi na mreži X, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei (Esmail Baghaei) poručio je:

– Dobro došli u povratak pirata. Samo što sada djeluju uz državne naloge, plove pod službenim zastavama i svoju pljačku nazivaju 'provođenjem zakona'. Sjedinjene Američke Države moraju snositi punu odgovornost za ovakvo očigledno nezakonito ponašanje, koje pogađa samu srž međunarodnog prava i slobodne trgovine te ugrožava osnovna načela pomorske sigurnosti

Bagei je uz objavu podijelio i snimak objave savezne tužiteljice za Distrikt Kolumbija Džanin Piro, u kojoj se opisuje američka zapljena dvaju tankera za koje se navodi da su bili “natovareni iranskom naftom”.

