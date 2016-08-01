Kreator ChatGPT-a otkrio koje poslove bi AI mogao zamijeniti

Prema izvještaju OpenAI-ja, najizloženiji su poslovi u kojima se veliki dio zadataka može obavljati digitalno, analitički ili administrativno.

Među njima su:

-poslovne i finansijske operacije

-računarski i matematički poslovi

-menadžerski poslovi

-kancelarijska i administrativna podrška

-arhitektura i inženjerstvo

-pravni poslovi

-umjetnost, dizajn i mediji

-naučni i istraživački poslovi

-prodaja

-obrazovanje i bibliotekarstvo.

OpenAI procjenjuje da je oko 18 odsto poslova izloženo stvarnom riziku od automatizacije, dok bi se u još 24 odsto mogao smanjiti broj zaposlenih. Ipak, naglašavaju da tehnička mogućnost automatizacije ne znači automatski i gubitak posla, prenosi Index.hr.

OpenAI predlaže da vlade podstaknu poslodavce i sindikate na pilot-projekte četvorodnevne radne sedmice od 32 sata, uz zadržavanje pune plate. Ideja je da se veća produktivnost, ostvarena uz pomoć AI-ja, ne pretvori samo u veći profit kompanija, nego i u konkretnu korist za radnike,pišu Vijesti

Takvi bi se dobici mogli iskoristiti za trajno kraću radnu sedmicu, dodatne slobodne dane ili bolje radničke beneficije. OpenAI pritom spominje i mogućnost većih penzionih doprinosa, bolje pokrivenosti zdravstvenih troškova te subvencionisanja brige o djeci.

No, stručnjaci upozoravaju da takve promjene neće doći same od sebe. Profesorica Gina Neff sa Univerziteta u Cambridgeu za BBC ocijenila je da bi ove ideje mogle funkcionisati, ali samo uz ozbiljnu promjenu političkog i poslovnog pristupa radu.

