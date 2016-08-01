Sunčano jutro, poslijepodne kiša, a onda u petak promjena vremena

U drugoj polovini dana uz umjeren razvoj oblačnosti po Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, uz mogućnost slabe grmljavine. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stepena.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povećanjem oblačnosti, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana se očekuju lokalni pljuskovi, a na sjeveru Bosne i slaba kiša. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni,pišu Vijesti

U četvrtak, umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom prije podne. Tokom dana, bez padavina i postupno razvedravanje. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 20 stepeni.

U petak, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 6, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 20 stepeni.

