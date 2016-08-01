Financijski horoskop od 27.4. do 3.5.: Jarcu stižu nagrade, Škorpion vraća kontrolu!

Kraj travnja/aprila i početak svibnja/maja donose razdoblje u kojem će novac najviše "slušati" one koji znaju stati, provjeriti i tek onda odlučiti.

Kraj travnja/aprila i početak svibnja/maja donose razdoblje u kojem će novac najviše “slušati” one koji znaju stati, provjeriti i tek onda odlučiti. Sada je važno razborito planiranje, smanjenje nepotrebnih izdataka i pažljiv odnos prema svemu što se tiče dokumenata, obveza, računa i dogovora.

Ovo nije vrijeme za financijske skokove u nepoznato. Brze odluke, rizične ponude i kupnje iz trenutnog raspoloženja mogle bi se kasnije pokazati kao opterećenje. S druge strane, svaka odluka donesena mirno, uz provjeru detalja, može pomoći u jačanju financijske sigurnosti.

Ovaj tjedan najviše će odgovarati osobama koje ne traže trenutačni dobitak, nego žele učvrstiti ono što već imaju. Stabilnost će doći kroz pregled, red, mjeru i spremnost da se kaže “ne” onome što nije nužno.

Ovan: Ne dopustite da hitnost diktira trošenje

Kod Ovnova se novac ovog tjedna može najviše aktivirati kroz iznenadne situacije. Mogući su troškovi vezani uz dom, prijevoz, popravke, kućanske potrebe ili nešto što se mora riješiti brže nego što ste planirali.

Iako ćete možda imati poriv reagirati odmah, financijski ćete bolje proći ako se ne zaletite.

Važno je razlikovati stvarnu hitnost od nervoze. Ako vas nešto izbaci iz ravnoteže, najprije provjerite opcije. Usporedite cijene, pročitajte uvjete i nemojte prihvaćati prvo rješenje samo zato što želite što prije završiti stvar.

Tjedan je dobar za pregled osobnog proračuna. Možete jasno vidjeti gdje novac odlazi i koje navike više ne želite financirati. Ako smanjite nepotrebne izdatke, kraj tjedna može donijeti osjećaj olakšanja i bolju kontrolu nad situacijom.

Bik: Stabilnost postoji, ali je ne treba iskušavati

Bikovi bi mogli imati mirniji financijski tjedan od mnogih drugih znakova. Postoji prostor za praktične kupnje, planiranje većih troškova i promišljeno korištenje ušteđevine. Novac se može usmjeriti prema domu, obitelji ili stvarima koje povećavaju osjećaj sigurnosti.

Moguće su i dobre vijesti povezane s prihodima, dodatnim radom, honorarom ili vraćanjem novca koji vam netko duguje.

Ipak, upravo tada treba ostati priseban. Kada se pojavi osjećaj da je situacija bolja, lako je potrošiti više nego što ste namjeravali.

Najbolji pristup za Bika sada je jednostavan: kupovati ono što ima dugoročnu vrijednost. Velikodušnost i uživanje nisu zabranjeni, ali ne bi smjeli zamijeniti praktičnost. Financijski mir bit će važniji od kratkotrajnog zadovoljstva.

Blizanci: Svaka ponuda traži dodatnu provjeru

Blizancima tjedan može donijeti više informacija nego jasnih odgovora. Mogu se pojaviti razgovori o poslu, ideje za dodatnu zaradu, poruke vezane uz novac ili prijedlozi koji zvuče zanimljivo. No, sve što se pojavi treba promatrati s malo odmaka.

Dokumenti, ugovori, novčani transferi i tuđa obećanja zahtijevaju posebnu pažnju.

Ne potpisujte ništa dok ne pročitate sve uvjete. Ako neka stavka nije jasna, tražite objašnjenje. Površnost sada može skupo stajati.

Troškovi bi se mogli pojavljivati u manjim iznosima, ali često. Upravo zato bi bilo korisno postaviti dnevni ili tjedni limit. Kada unaprijed odredite granicu, lakše ćete izbjeći osjećaj da ste novac potrošili, a ne znate na što.

Rak: Obiteljski troškovi traže miran razgovor

Rakovi će novac najviše povezivati s domom, obitelji i osjećajem sigurnosti. Mogu se otvoriti teme vezane uz kućni proračun, renovaciju, veće kućanske izdatke ili pomoć članu obitelji.

Neke odluke neće biti jednostavne, ali će ih biti lakše donijeti ako se ne reagira iz straha ili pritiska.

Emocionalne kupnje bolje je izbjeći. Ako nešto kupujete samo zato da biste se utješili, smirili ili nakratko popravili raspoloženje, zastanite. Ovaj tjedan novac treba ići prema onome što je stvarno potrebno.

Umjerena štednja donosi dobar rezultat. Nije potrebno uvoditi stroga ograničenja, ali korisno je znati koliko se može potrošiti bez narušavanja stabilnosti. Razgovori o novcu mogu biti osjetljivi, no iskren i smiren pristup spriječit će veće nesporazume.

Lav: Prestiž nije važniji od sigurnosti

Lavovi bi mogli poželjeti nešto kvalitetno, lijepo, upečatljivo ili skuplje nego inače. Možda će vas privući predmet koji naglašava stil, status ili dobar ukus.

Ipak, financijska mudrost ovog tjedna leži u pitanju: donosi li vam to stvarnu korist ili samo trenutni osjećaj zadovoljstva?

Ponude koje izgledaju posebno privlačno treba dodatno provjeriti. Ne prihvaćajte ih samo zbog dobrog dojma. Iza sjajne prezentacije mogu se skrivati uvjeti koje je potrebno pažljivo pročitati.

Na poslu se može pojaviti prilika da učvrstite svoju poziciju. Možda to neće odmah donijeti veliki prihod, ali može otvoriti put za budući rast. Zato je bolje usmjeriti energiju prema stabilnosti, reputaciji i korisnim ulaganjima, a izbjegavati kredite ili riskiranje ušteđevine zbog dojma.

Djevica: Detalji vam donose prednost

Djevice će se ovog tjedna najbolje snaći u svemu što traži red, točnost i plan. Računi, dokumenti, rokovi, plaćanja, popisi troškova i planiranje većih kupnji mogu se uspješno dovesti u red. Ono što drugima djeluje naporno, vama može donijeti osjećaj kontrole.

Moguće je manje povećanje prihoda ili rješenje financijskog pitanja koje se već neko vrijeme vuče.

Ne mora se raditi o velikom iznosu da biste osjetili olakšanje. Ponekad je dovoljno zatvoriti jednu obvezu ili dobiti jasniji odgovor.

Troškovi za zdravlje, dom ili obitelj mogu se pojaviti, ali vjerojatno će imati smisla. Ako ulaganje čuva zdravlje, olakšava svakodnevicu ili rješava stvaran problem, neće biti uzaludno. Vaša preciznost sada je najjači financijski alat.

Vaga: Ne nasjedajte na lijepo zapakirane priče

Vagama se savjetuje oprez kod financijskih dogovora koji zvuče predobro. Ako netko obećava brzu zaradu, iznimno povoljne uvjete ili jednostavno rješenje bez jasnih detalja, potrebno je zastati. Ljubaznost i povjerenje su dobri, ali ne smiju zamijeniti provjeru.

S druge strane, tjedan može biti ugodan za umjerene kupnje koje se tiču doma, ljepote, osobne njege, udobnosti i svakodnevnih potreba. Nije problem kupiti nešto lijepo, problem nastaje kada se troši samo zbog uzbuđenja.

Mogući su korisni razgovori o zajedničkim troškovima, obiteljskim planovima ili raspodjeli obveza.

Najbolje ćete se osjećati ako pronađete sredinu između štednje i uživanja. Ni pretjerano uskraćivanje ni rasipnost sada nisu dobar izbor.

Škorpion: Vrijeme je za otvoren pogled na novac

Škorpioni bi se mogli suočiti s temama koje više ne mogu ostati po strani. Dugovi, veće uplate, zajednički novac, obveze ili raspodjela sredstava mogu doći u prvi plan. Iako neke teme mogu biti neugodne, njihovo rješavanje donosi veću unutarnju snagu.

Ne odgađajte razgovore koji su važni za proračun. Što prije pogledate stvarno stanje, prije ćete znati što treba promijeniti.

Možda ćete otkriti troškove koje možete smanjiti ili novac koji se može bolje rasporediti.

Kraj tjedna osobito je dobar za konkretne financijske odluke. Ako budete praktični, smireni i iskreni prema sebi, možete pronaći skrivene rezerve i vratiti osjećaj nadzora nad novcem.

Strijelac: Sloboda ne smije potrošiti proračun

Strijelci bi mogli razmišljati o putovanju, učenju, zabavi, darovima ili nečemu što širi vidike. Ipak, tjedan ne podržava trošenje bez granice. Posuđivanje novca za putovanja, spontana ulaganja ili kupnje stvari bez kojih trenutno možete nisu mudri potezi.

Radni dio tjedna može donijeti zanimljivu ideju koja bi u budućnosti mogla postati izvor prihoda.

Nemojte je odbaciti, ali nemojte ni odmah ulagati novac u nju. Dajte joj vremena da sazrije.

Posebno pazite na troškove prijevoza, obrazovanja, poklona i izlazaka. Financijski vam može koristiti povratak starom planu ili projektu koji još ima potencijal. Kako se vikend bude približavao, situacija će postajati jasnija.

Jarac: Trud počinje dobivati oblik

Jarcima ovaj tjedan može donijeti osjećaj da se odgovornost isplatila. Proračun, štednja, poslovni pregovori i veće kupnje mogu se odvijati stabilno, osobito ako ostanete vjerni planu i ne dopustite da vas ometu tuđe potrebe.

Mogući su konkretni rezultati ranijih napora. Ono što ste gradili postupno sada može pokazati prve znakove koristi. To može biti kroz bolju organizaciju, poslovni pomak, pametniju kupnju ili jasniji osjećaj sigurnosti.

Jedino na što treba paziti jest preuzimanje tuđih financijskih problema.

Pomaganje je plemenito, ali ne smije narušiti vaše temelje. Sve što napravite promišljeno i odgovorno sada može donijeti dugoročnu prednost.

Vodenjak: Sloboda počinje kad prestane nepotrebno trošenje

Vodenjacima se mogu pojaviti nove ideje, prijedlozi za dodatni posao ili razgovori o zaradi. Neke od tih mogućnosti mogu biti zanimljive, ali neće svaka imati stvarnu vrijednost. Zato je važno razlikovati korisnu priliku od praznog obećanja.

Fleksibilnost će vam pomoći da prepoznate nove smjerove, ali neozbiljnost bi mogla stvoriti financijski nered.

Prije nego što prihvatite prijedlog, provjerite što dobivate, što ulažete i koliko je sve realno.

Ovo je odličan trenutak za pregled potrošačkih navika. Možda ćete shvatiti da novac odlazi na stvari koje vam više ne znače mnogo. Velike spontane kupnje bolje je odgoditi. Financijska sloboda sada vrijedi više od kratkotrajnog dojma.

Ribe: Sitnice mogu napraviti najveću razliku

Ribe trebaju obratiti pažnju na male troškove koji prolaze gotovo neprimjetno. Pojedinačno neće izgledati opasno, ali ukupno mogu ozbiljno opteretiti proračun. Upravo zato je važno zapisati ili barem svjesno pratiti kamo novac odlazi.

Tjedan je dobar za mirno planiranje, obiteljske dogovore i sređivanje kućnih financija. Mogući su izdaci za zdravlje, odmor ili pomoć dragim osobama. Suosjećanje je važno, ali jednako je važno znati granicu.

Na poslu je bolje ne žuriti s odlukama koje uključuju novac.

Pričekajte sve informacije prije nego što prihvatite dogovor, promjenu ili veći izdatak. Do vikenda ćete imati jasniju sliku i lakše ćete donijeti odluku koja vam ide u korist.

Suzana Dulčić/ATMA

