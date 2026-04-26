Propali pregovori između Irana i SAD-a, Izrael odbacio primirje i nastavio napade

Nade u diplomatsko rješenje izraelsko-američke agresije na Islamsku republiku Iran nestale su u nedjelju, 26. aprila, jer su napori za oživljavanje pregovora zastali, a i Teheran i Washington nisu pokazali znakove ublažavanja svojih stavova.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi vratio se na Bliski istok s posredničkih pregovora u Pakistanu tokom vikenda, dok je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otkazao planiranu posjetu Islamabadu svojih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, prenosi Reuters.

Iako je primirje pauziralo borbe velikih razmjera u sukobu, koji je započeo izraelsko-američkim napadima na Iran 28. februara, nije postignut dogovor o uvjetima za okončanje rata u kojem su poginule hiljade ljudi, porasle cijene nafte, potaknuta inflacija i zamračene izgledi za globalni rast.

Teheran je uglavnom zatvorio Hormuški moreuz, kojim se obično prevozi petina globalnih pošiljki nafte i ukapljenog prirodnog plina, dok je Washington nametnuo blokadu iranskih luka.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian telefonom je rekao pakistanskom premijeru Shehbazu Sharifu da Teheran neće ulaziti u “nametnute pregovore” pod prijetnjama ili blokadom, prema saopćenju iranske vlade.

Trump tvrdi da ga pucnjava u Washingtonu neće odvratiti od rata u Iranu

Rekao je da Sjedinjene Američke Države prvo trebaju ukloniti prepreke, uključujući pomorsku blokadu, prije nego što pregovarači mogu početi postavljati temelje za rješenje.

Araqchi je ipak opisao svoju posjetu Pakistanu kao “vrlo plodonosnu”. Nakon što je napustio Islamabad, odletio je u Oman – još jednog posrednika u ratu – gdje je razgovarao o okončanju sukoba s vođom te zemlje Haithamom bin Tariqom al-Saidom, izvijestili su državni mediji. Sljedeća posjeta trebala mu je biti u posjeti Rusiji.

Govoreći na Floridi prije nego što je žurno izbačen s večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu nakon što je muškarac otvorio vatru na sigurnosno osoblje, Trump je rekao da je otkazao posjetu svojih izaslanika zbog previše putovanja i troškova za ono što je smatrao neadekvatnom iranskom ponudom.

Nakon što je diplomatsko putovanje otkazano, Iran je “ponudio mnogo, ali ne dovoljno”, rekao je Trump. Na Truth Socialu je napisao da unutar iranskog rukovodstva vladaju “ogromne unutrašnje borbe i konfuzija”.

“Niko ne zna ko je glavni, uključujući i njih. Također, mi imamo sve karte, oni nemaju nijednu! Ako žele razgovarati, sve što trebaju učiniti je nazvati!!!”, naveo je Trump.

Pezeshkian je prošle sedmice rekao da u Teheranu “nema tvrdokornih ili umjerenih” i da zemlja ujedinjeno stoji iza svog vrhovnog vođe. Glavni iranski pregovarač Mohammad Baqer Qalibaf i Araqchi ponovili su istu poruku posljednjih dana.

Rat je destabilizirao Bliski istok, Teheran je napao svoje zaljevske susjede i ponovo su se rasplamsale borbe između Izraela i Hezbollaha u Libanu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u subotu je naredio trupama da snažno napadnu ciljeve Hezbollaha u Libanu, saopćio je njegov ured, dodatno testirajući primirje koje su posredovale SAD

