“Izrael će nastaviti da napada”

Objavljeno prije 1 sat

Izrael će nastaviti izvoditi napade u slučaju bilo kakve prijetnje iz Libanona, rekao je danas izraelski premijer Benjamin Netanyahu, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je primirje produljeno za tri tjedna.

U video obraćanju optužio je Hezbollah da pokušava sabotirati mirovni proces između Izraela i Libanona , izvijestio je CNN.

„Pokrenuli smo proces postizanja povijesnog mira između Izraela i Libanona i jasno nam je da Hezbollah pokušava to sabotirati “, rekao je Netanyahu .

Dodao je da je obećao da će se lice Bliskog istoka promijeniti i da je to upravo ono što Izrael čini.

Netanyahu je izjavio da su on i američki predsjednik Donald Trump telefonom razgovarali o prekidu vatre s Iranom i Libanonom te da Trump vrši vrlo snažan pritisak na Iran , i ekonomski i vojno.

Trump je jučer najavio produljenje primirja , nedugo nakon što je predsjedavao drugim krugom razgovora na razini veleposlanika dviju zemalja u Bijeloj kući.


