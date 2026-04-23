DETONACIJE U TEHERANU: Serija eksplozija potresla glavni grad Irana

Izvještaji sugeriraju da bi ovi zvuci mogli biti povezani s aktivacijom sistema protuzračne odbrane usred tekućih regionalnih tenzija.
Prve eksplozije su zabilježene oko 2:50 ujutro po lokalnom vremenu.
Stanovnici područja Pardis prijavili su najmanje četiri do pet uzastopnih detonacija.
Izvještaji kanala Vahid Online ukazuju na kontinuirane zvukove eksplozija u naseljima Chitgar i okolnim distriktima.
Svjedoci opisuju zvukove kao rad PVO sistema koji presreću ciljeve u vazduhu, mada zvanične potvrde o napadu još uvijek nema.
Pojedini izvještaji sugeriraju da bi se moglo raditi o nenajavljenim vojnim vježbama PVO snaga, dok drugi ukazuju na moguću obnovu neprijateljstava nakon krhkog primirja koje je bilo na snazi.