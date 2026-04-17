Fico: Rusi kleče samo kad vežu pertle…

Politika Brisela da baci Rusiju na koljena je pogrešna i neproduktivna, jer Rusi kleče samo kad vežu pertle, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico.

– To je problem, pravi se neka strategija da se Rusija baci na koljena. Mislim da je to loša i nesprovodiva strategija, jer se to ne može desiti – rekao je Fico u video-poruci na platformi X.

On je naglasio da, od početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, medijima kruže lažne vijesti o navodnom bacanju Moskve na koljena, prenosi Srna.

– Rusi vole da kažu: kada klečimo, to je zato što vežemo pertle, ne zato što nam je neko naredio – dodao je slovački premijer.

