Magyar: Znam kakve su bile veze Orbana i Vučića i ko je kumovao

Nakon izborne pobjede, lider stranke Tisza Peter Magyar najavio je da će nova vlada, u kojoj će njegova stranka imati većinu, istražiti navodni pokušaj napada na gasovod u blizini Kanjiže.

U intervjuu za N1, on je ocijenio da je čitav slučaj izveden nespretno te da su organizatori, prema njegovim riječima, odustali prije nego što su otišli do kraja, kako se očekivalo od “viših struktura iz Rusije i režima Viktora Orbana”.

Dodao je da će nova vlast utvrditi šta se tačno dogodilo i da li je postojala realna opasnost, ističući da bi u slučaju stvarne prijetnje država morala djelovati odgovorno i profesionalno, a ne kroz politički spektakl.

U nastavku je kritikovao način na koji je mađarski premijer Viktor Orban reagovao na situaciju, navodeći da sigurnosna pitanja ne bi smjela biti dio političke predstave. Magyar je također najavio istragu pokušaja napada na gasovod u blizini Kanjiže, na sjeveru Vojvodine.

– Dakle, mogu da kažem da je to urađeno prilično nespretno, i vidjelo se da su se organizatori povukli iz toga i nisu išli do kraja onoliko koliko su to očekivali nadređeni iz Rusije i Viktor Orban. Mislim da su dobro postupili, jer će vlada Tisze istražiti šta se tačno dogodilo, da li je postojala stvarna opasnost – jer moguće je da jeste. Ali,ako je postojala stvarna opasnost, onda premijer treba da upravlja državom, a ne da igra u predstavi kao Viktor Orban na Vaskršnju nedelju, koji je letio helikopterom i okupio čitavu mađarsku propagandu u radnim kacigama i uniformama da zajedno “strahuju” – rekao je on.

Govoreći o regionalnim odnosima, Magyar je naglasio da mu je važno da Mađarska i Srbija zadrže dobre veze, posebno zbog Mađara koji žive u Vojvodini. Istakao je i da pretpostavlja postojanje uticaja u odnosima između Budimpešte i Beograda, gdje je spomenuo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i veze sa slovačkim premijerom Robertom Ficom.

– Tačno znam šta se dešava u Srbiji, i znam kakve su veze postojale, postoje i možda će postojati između Orbanove vlasti i Srbije koju vodi (Aleksandar) Vučić, kao što znam i kakve veze postoje između Slovačke Roberta Fica i Viktora Orbana, i otprilike znam ko stoji iza tih odnosa, ko je “kum” tih velikih prijateljstava – dodao je.

Prema njegovim riječima, odnosi država ne bi smjeli zavisiti od pojedinaca, već od interesa naroda i zajednica, posebno manjinskih.

Također je poručio da će njegova politička opcija nastaviti da sarađuje sa svim relevantnim akterima, uključujući i predstavnike vojvođanskih Mađara, uprkos političkim razlikama.

Na kraju je poručio dijaspori da će, ukoliko nova vlada preuzme odgovornost, sredstva namijenjena Mađarima van matične države biti korištena transparentnije i da će prava, uključujući dvojno državljanstvo i političko učešće, ostati zagarantovana, pišu Vijesti.

