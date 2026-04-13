Američka vojska počela sa pomorskom blokadom Hormuza

Izrael i Hezbolah su nastavili međusobne napade, prenosi Sputnik.Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je da je delegacija te zemlje na pregovorima sa SAD u Islamabadu učestvovala “u dobroj vjeri da okonča rat”, ali da su SAD istakle maksimalističke zahtjeve.U intenzivnim razgovorima na najvišem nivou u posljednjih 47 godina, Iran se angažovao sa SAD u dobroj vjeri da okonča rat. Ali kada smo bili na samo nekoliko centimetara od Islamabadskog memoranduma o razumijevanju, susreli smo se sa maksimalizmom, mijenjanjem ciljeva i blokadom”, rekao je Arakči u objavi na platformi X.

On je rekao da na pregovorima, koji su juče održani u Islamabadu “nijedna lekcija nije naučena”.

“Dobra volja rađa dobru volju. Neprijateljstvo rađa neprijateljstvo”, zaključio je Arakči.

Facebook komentari