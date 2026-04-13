Trump tvrdi da je iranska mornarica uništena, prijeti potapanjem svih brodova

Objavljeno prije 1 sat

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranska mornarica “potpuno uništena”, pa dodao da će uništiti i manje brodove ako se približe američkoj blokadi iranske obale.

anska mornarica leži na dnu mora, potpuno uništena – 158 brodova. Ono što nismo pogodili su njihovi manji brodovi koje zovu ‘brzi napadački brodovi’, jer ih nismo smatrali velikom prijetnjom”, napisao je Trump na Truth Socialu.Dodao je upozorenje da će svi iranski brodovi koji se približe američkoj blokadi biti uništeni.

“Upozorenje: Ako se bilo koji od tih brodova približi našoj BLOKADI, bit će odmah ELIMINISAN”, poručio je, dodajući da će se koristiti isti sistem kakav SAD koristi protiv krijumčara droge na moru,piše Vijesti


