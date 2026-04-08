Trump: Ovo je veliki dan za svjetski mir

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da postignut dogovor sa Iranom o dvosedmičnom primirju.

U svojoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je napisao da je do primirja došlo uz pomoć Pakistana i kako je pristao na uslove Irana, ali odredio jedan važan uslov a to je potpuno otvaranje Hormuškog moreuza.

“Na osnovu razgovora s premijerom Shehbazom Sharifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, pri čemu su zatražili da odgodim razornu silu koja je večeras bila upućena prema Iranu, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, trenutno i sigurno otvaranje Hormuškog moreuza, slažem se da obustavim bombardovanje i napad na Iran na period od dvije sedmice. Ovo će biti obostrani prekid vatre!”, objavio je Trump.

“Dobili smo prijedlog od 10 tačaka od Irana i vjerujemo da predstavlja izvodivu osnovu za pregovore. Gotovo sve tačke ranijih nesuglasica već su usaglašene između SAD-a i Irana, ali će dvosedmični period omogućiti da se sporazum finalizira i zaključi”, dodao je.

Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je ovo kao “veliki dan za svjetski mir” i najavio da će SAD sudjelovati u osiguravanju pomorskog prometa kroz Hormuški moreuz, ključnu svjetsku rutu koju je Iran tokom sukoba uglavnom zatvorio.

“Dopremat ćemo razne zalihe i jednostavno biti ondje kako bismo osigurali da sve ide kako treba. Uvjeren sam da hoće”, napisao je.

U razgovoru za AFP nakon objave primirja rekao je da će iranski obogaćeni uran “biti u potpunosti pod kontrolom” u sklopu sporazuma, ne iznoseći dodatne detalje.

“Ili ne bih pristao na dogovor”, rekao je Trump.

Na pitanje bi li se vratio ranijim prijetnjama o uništavanju iranskih elektrana i mostova ako sporazum propadne, odgovorio je: “Vidjet ćete.”

Trump, koji bi se sljedeći mjesec trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, rekao je i da vjeruje kako je Kina sudjelovala u poticanju Irana na pregovore o primirju, pišu Vijesti.

Sukob SAD-a i Irana počeo je 28. februara američko-izraelskim napadima, a do primirja dolazi nakon što je Trump prijetio da će, u slučaju da ne dođe do dogovora, intenzivirati napade i “izbrisati civilizaciju”.

Facebook komentari