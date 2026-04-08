Trumpovo primirje s Iranom uz visoku cijenu globalne reputacije…

U 18:32 po washingtonskom vremenu, predsjednik SAd Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da su SAD i Iran „vrlo blizu“ „konačnog“ mirovnog sporazuma te da je pristao na dvosedmični prekid vatre kako bi se omogućili pregovori.

Nije bilo baš u posljednji trenutak, ali s obzirom na Trumpov rok do 20:00 po istočnoameričkom vremenu za postizanje dogovora – ili će SAD pokrenuti masovne napade na iransku energetsku i transportnu infrastrukturu – bilo je prilično blizu, piše BBC.

Sve ovo zavisi od toga da Iran također obustavi neprijateljstva i u potpunosti otvori Hormuški moreuz za komercijalni pomorski saobraćaj, što tvrdi da će učiniti, uz insistiranje da i dalje ima “dominaciju” nad tim plovnim putem.

Sporazum je omogućio Trumpu da se izvuče iz situacije koja je prijetila da postane vrlo rizičan izbor – ili eskalirati sukob uz obećanje da će „čitava civilizacija večeras nestati“ ili popustiti i narušiti vlastiti kredibilitet. Ipak, američki predsjednik je možda samo kupio privremeno olakšanje.

SAD i Iran će sada u naredne dvije sedmice voditi pregovore, kupujući vrijeme za pokušaj postizanja trajnog rješenja. Vjerovatno će to biti težak proces, ali na tržištima nakon zatvaranja trgovanja cijena barela nafte pala je ispod 100 dolara prvi put nakon nekoliko dana, dok su američki berzanski fjučersi snažno porasli. Čini se da postoji određeni optimizam da je najgore prošlo.

Čak ni ovakav napredak nije bio izvjestan još u utorak ujutro, kada je Trump zaprijetio nestankom iranske civilizacije „zauvijek“.

Da li je takva šokantna prijetnja američkog predsjednika natjerala Iran da pristane na prekid vatre koji je ranije odbijao nije sigurno. Ono što je jasno jeste da su Trumpove zapaljive i izuzetne izjave samo dva dana nakon slične poruke na Truth Socialu bez presedana za jednog modernog američkog predsjednika.

Čak i ako dvosedmični prekid vatre dovede do trajnog mira, rat s Iranom i Trumpove nedavne riječi možda su suštinski promijenili način na koji ostatak svijeta posmatra SAD.

Zemlja koja se nekada predstavljala kao faktor stabilnosti širom svijeta sada potresa temelje međunarodnog poretka. Predsjednik koji je u domaćoj politici rušio norme i tradicije sada to čini i na globalnoj sceni.

Demokrate su brzo osudile Trumpove riječi u utorak, a neki su čak pozvali na njegovo uklanjanje s funkcije.

„Jasno je da predsjednik nastavlja da slabi i nije sposoban da vodi“, napisao je kongresmen Joaquin Castro na platformi X.

Chuck Schumer, vodeći demokrat u američkom Senatu, rekao je da svaki republikanac koji ne podrži glasanje za okončanje rata s Iranom „snosi svaku posljedicu svega ovoga“.

Iako su mnogi u Trumpovoj stranci stali uz njega, podrška nije bila jednoglasna kao što je to često slučaj.

Kongresmen Austin Scott oštro je kritikovao Trumpove prijetnje.

„Predsjednikove izjave su kontraproduktivne i ne slažem se s njima“, rekao je za BBC.

Senator Ron Johnson, inače Trumpov saveznik, upozorio je da bi bilo „velika greška“ ako bi Trump realizovao plan bombardovanja. Kongresmen Nathaniel Moran izjavio je da ne podržava „uništenje ‘čitave civilizacije’“.

“To nismo mi”, napisao je, “i to nije u skladu s principima koji su dugo vodili Ameriku.”

Senatorica Lisa Murkowski također je bila direktna, navodeći da se predsjednikova prijetnja „ne može opravdati kao pokušaj stvaranja pregovaračkog pritiska“.

Bijela kuća će vjerovatno tvrditi da je taj pritisak ipak dao rezultat. A za predsjednika koji se suočava s padom popularnosti, rastućom kritikom unutar vlastite stranke i ekonomijom pod pritiskom visokih cijena energije, svaki izlaz iz sukoba vjerovatno predstavlja olakšanje.

U objavi na Truth Socialu kojom je najavio prekid vatre, Trump je rekao da su SAD „ispunile i premašile“ sve vojne ciljeve.

Iranska vojska je značajno oslabljena. Iako režim i dalje ostaje na vlasti, mnogi visoki lideri su ubijeni u bombardovanjima.

Međutim, mnogi od američkih ciljeva i dalje su neizvjesni. Sudbina iranskog obogaćenog uranija – temelja njegovog nuklearnog programa – nije poznata. Zemlja i dalje ima utjecaj na regionalne saveznike, poput Huti pobunjenika u Jemenu.

Čak i ako Iran u potpunosti otvori Hormuški moreuz – bez uslovljavanja prolaza taksama ili drugim plaćanjima – njegova sposobnost kontrole tog ključnog geopolitičkog prolaza sada je jasnija nego ikada.

U saopćenju nakon Trumpove objave, iranski ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Araghchi rekao je da će Iran obustaviti svoje „odbrambene operacije“ i omogućiti siguran prolaz kroz Hormuz „u koordinaciji s iranskim oružanim snagama“. Dodao je da su SAD prihvatile „opći okvir“ iranskog plana od 10 tačaka.

Taj plan uključuje povlačenje američkih snaga iz regije, ukidanje ekonomskih sankcija Iranu, isplatu ratne odštete i omogućavanje Iranu da zadrži kontrolu nad Hormuzom. Teško je zamisliti da bi Trump pristao na sve te uslove što pokazuje da bi naredne dvije sedmice pregovora mogle biti vrlo neizvjesne.

Za sada, ovo je djelimična politička pobjeda za Trumpa. Uputio je dramatičnu prijetnju i postigao željeni rezultat. Međutim, prekid vatre je samo predah, a ne trajno rješenje.

Dugoročna cijena predsjednikovih riječi i poteza, kao i samog rata, tek treba biti u potpunosti procijenjena, pišu Vijesti.

Facebook komentari