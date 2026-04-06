Iran razmatra prekid vatre, ali ne pristaje na pritisak

Iran neće ponovo otvoriti Hormuški moreuz u zamjenu za “privremeno primirje”, kazao je viši iranski zvaničnik za Reuters u ponedjeljak, dodajući da Teheran smatra da Washington nije spreman za trajan prekid vatre.

Zvaničnik je potvrdio da je Iran primio prijedloge za neposredno primirje te da ih razmatra, ali je dodao da Teheran ne prihvata to da ga se pritišće ne bi li pristao na vremenske rokove i donio odluku, prenosi Index.

Okvir za okončanje borbi je sastavio Pakistan, a poslan je Iranu i SAD-u tokom noći, kazao je izvor Reutersa, spominjući pristup od dvije faze s neposrednim primirjem nakon kojeg će doći do sveobuhvatnog sporazuma.

Američki portal Axios je sinoć objavio da SAD, Iran i regionalni posrednici raspravljaju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre u sklopu dogovora od dvije faze koji bi mogao dovesti do trajnog kraja rata, citirajući američke, izraelske i regionalne izvore.

Prema prijedlogu, ponovo bi se otvorio Hormuški moreuz, a sukobljene strane bi imale između 15 i 20 dana da finaliziraju širi sporazum, pišu vijesti.

