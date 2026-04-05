Trump prijeti Iranu: Utorak, 20:00 po istočnom vremenu!

Američki predsjednik Donald Trump dodatno je razjasnio rok koji je dao Iranu za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, poručivši da istječe u utorak u 20 sati po istočnoameričkom vremenu, što je 2 sata ujutro po evropskom.

“Utorak, 20:00 po istočnom vremenu!”, napisao je Trump u novoj objavi na društvenim mrežama.Ranije je zaprijetio da će, ako Iran do tada ne otvori ključnu pomorsku rutu, SAD gađati kritičnu infrastrukturu u toj zemlji.

Trump je dodatno pojačao retoriku, rekavši da bi utorak mogao biti “dan elektrana i mostova”, aludirajući na moguće napade na energetsku i saobraćajnu infrastrukturu.

Riječ je o najnovijoj u nizu prijetnji koje američki predsjednik upućuje Teheranu otkako su SAD i Izrael započeli napade na Iran, nakon čega je Teheran praktički zatvorio Hormuški moreuz.

Uprkos oštroj retorici, Trump je istodobno dao naslutiti da bi do dogovora ipak moglo doći,piše Vijesti

U razgovoru za Fox News rekao je da postoji “dobra šansa” da Iran postigne dogovor već do sutra te dodao da Teheran “trenutno pregovara”.

Hormuški moreuz jedna je od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta, kroz koju prolazi oko petine globalne trgovine naftom, a njegova blokada izaziva ozbiljne poremećaje na energetskim tržištima.

