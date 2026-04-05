Stravične slike iz Teherana: Pogođen jedan od najvažnijih naučnih i medicinskih centara u zemlji

Izrealska vojska oglasila se nakon optužbi Irana da je u napadu teško oštećen Pasterov institut u Teheranu, jedan od najvažnijih naučnih i medicinskih centara u zemlji.Iransko ministarstvo zdravstva ranije je objavilo da su u napadu oštećeni laboratoriji, istraživački odjeli i administrativne zgrade tog kompleksa.Na upit Sky Newsa, portparol izraelske vojske rekao je da je meta bio vojni štab iranskog režima, koji se nalazio u blizini instituta,piše Avaz

Heartbreaking, cruel, despicable, and utterly outrageous: the American-Israeli aggressors have attacked the Pasteur Institute of Iran — the oldest and most prestigious research and public health center in Iran and the entire Middle East, founded in 1920 through an agreement… pic.twitter.com/DQvyiuxIw6 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 2, 2026

– Izraelska vojska gađala je vojni štab terorističkog režima u Teheranu, koji je režim namjerno izgradio u blizini Pasteurova instituta – rekao je.

Dodao je da vojska djeluje u skladu s međunarodnim pravom te da ne cilja civilne objekte.

– Ne gađamo civilne ustanove, uključujući istraživačke i medicinske institucije koje imaju posebnu zaštitu, već isključivo vojne ciljeve – poručio je.

Portparol je takođe rekao da izraelska vojska “oštro osuđuje” svaku štetu nanesenu civilnim objektima. Izraelska vojska i ranije je bila na meti kritika zbog napada na medicinske ustanove tokom rata u Gazi.

