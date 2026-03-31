Više od tri miliona tableta i opioida sa Balkana završili u Danskoj

Prema navodima policije, riječ je o organizovanoj mreži koja je velike količina opioida i drugih tableta s Balkana u Dansku.

Protiv njih su podignute i optužbe za ilegalno posjedovanje oružja, dok se dvojica osumnjičenih terete i za pokušaj ubistva žene koja je u oktobru 2025. pogođena s dva hica ispaljena kroz vrata iz poluautomatskog pištolja.

Četvorica muškaraca imaju veze s područjem Kopenhagena, dok su dvojica povezani s Aarhusom. Uhapšeni imaju između 26 i 38 godina, a privedeni su tokom koordinisane policijske akcije u prošli četvrtak, prenosi TV2.

Navodni vođa mreže državljanin Crne Gore

Među privedenima je i 35-godišnji Crnogorac koji se, prema Nacionalnoj jedinici za teški kriminal (NSK) sumnjiči se da je bio glavni organizator krijumčarenja lijekova i opioida u više navrata od marta 2024. do decembra 2025. Na ročištu za određivanje pritvora nije imao osiguranog prevodioca.

Svi osumnjičeni su negirali krivicu. Dokumentacija u predmetu je veoma obimna, a prema riječima branilaca, neposredno prije početka ročišta dobili su oko 10.000 stranica sudskog materijala. Osumnjičeni će imati priliku da ga pregledaju prije nego što odluče da li će se izjašnjavati o krivici.

Organizovana mreža

Četvorica uhapšenih osumnjičena su da su na različite načine bili ključni akteri u mreži koja je godinama navodno stajala iza organizovanog krijumčarenja i distribucije velikih količina ilegalnih opioida i drugih tableta s Balkana na dansko tržište, ali i drugih nordijskih zemalja.

Prema optužnici, mreža je koristila najmanje dvije srpske transportne kompanije za krijumčarenje velikih količina tableta preko južne danske granice.

U više slučajeva policija je zaustavila i pretresla vozila, dok su u drugim slučajevima tablete uspjele ući u Dansku te su prodavane ili distribuisane na području Kopenhagena i Aarhusa,pišu Nezavisne

Saradnja sa Slovenijom i Srbijom

Prema podacima Nacionalne jedinice za teški kriminal (NSK), slučaj je rezultat dugotrajne istrage provedene u saradnji sa slovenačkom i srpskom policijom, dok je sama akcija hapšenja izvedena zajedno s policijom zapadnog dijela Kopenhagena i policijom Sjevernog Sjællanda.

Osam osoba, za koje NSK sumnja da imaju različite uloge u ovoj organizovanoj mreži krijumčarenja već se nalazi u pritvoru u Danskoj, Švedskoj i Srbiji.

Facebook komentari