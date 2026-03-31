Čak i ako Hormuški moreuz ostane uglavnom zatvoren: “TRUMP spreman da okonča vojnu kampanju protiv Irana”

1.9K  
Objavljeno prije 4 minute

Američki predsjednik Donald Trump rekao je svojim pomoćnicima da je spreman prekinuti vojnu kampanju protiv Irana…

…čak i ako Hormuški tjesnac ostane uglavnom zatvoren, izvijestio je Wall Street Journal pozivajući se na dužnosnike administracije.

Prema novinama, Trump i njegovi pomoćnici procijenili su da bi operacija ponovnog otvaranja morskog prolaza produžila sukob izvan planiranog razdoblja od četiri do šest tjedana.

Stoga je odlučeno da Sjedinjene Američke Države trebaju težiti postizanju glavnih ciljeva – slabljenju iranske mornarice i njezinih raketnih zaliha, kao i smanjenju trenutnih neprijateljstava, uz istovremeni diplomatski pritisak na Teheran da omogući slobodan protok trgovine.


