PRIJE SPEKTAKLA U ZENICI: Mlada reprezentacija BiH danas protiv Izraela

Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će odigrati šesti meč u okviru Kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje se igra naredne godine u Srbiji i Albaniji. Protivnik našoj U21 selekciji je Izrael.

Utakmica se igra od 17:00 sati na stadionu u mađarskom Budaorsu, kapaciteta 1.200 mjesta. Meč je u direktnom prijenosu na Areni Sport.

U petak je U21 BiH remizirala sa Slovenijom 0:0. Naša reprezentacija je druga na tabeli sa šest bodova koliko ima i trećeplasirani Izrael.

Dakle, našim mladim Zmajevima je potrebna pobjeda danas kako bi zadržali drugo mjesto i ostali u borbi za baraž.



Na Euro 2027 direktno idu prvoplasirane ekipe iz svih devet grupa, te najbolja drugoplasirana ekipa. Trenutno je to Italija sa 15 bodova.

Preostalih osam drugoplasiranih selekcija će igrati baraž za Euro. Četiri od osam reprezentacija će igrati naredne godine prvenstvo u Srbiji i Albaniji.

Do kraja, pored meča sa Izraelom, U21 BiH će gostovati Norveškoj i Nizozemskoj.

Selektor Branislav Krunić na raspolaganju neće imati Arjana Malića koji je dobio crveni karton protiv Slovenije

