Svijet

Ministarstvo zdravstva: U Izraelu u posljednja 24 sata ozlijeđeno 142 ljudi

2.5K  
Objavljeno prije 9 minuta

Izraelsko ministarstvo zdravstva izvještava da je u posljednja 24 sata…

u bolnice dovedeno ukupno 142 ljudi, čime je ukupan broj ozlijeđenih u Izraelu tijekom rata porastao na 5689.

Od ozlijeđenih, 132 ih je još uvijek hospitalizirano, od kojih je 15 u teškom, a jedan u kritičnom stanju, prema ministarstvu.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh