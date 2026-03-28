Iranci gađali američki brod

Objavljeno prije 1 sat

Ovaj incident dogodio se nakon što su dva drona gađala luku na jugu Omana, pri čemu je povrijeđen jedan strani radnik.

Iranska vojska navodi da je gađala američki logistički brod u blizini Omana.

Logističko plovilo pogođeno je “na znatnoj udaljenosti” od luke Port of Salalah, prenosi Tasnim News Agency, medij povezan s Islamskom revolucionarnom gardom.

Ovaj incident dogodio se nakon što su dva drona gađala luku na jugu Omana, pri čemu je povrijeđen jedan strani radnik.


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba.
