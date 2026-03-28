Iranci gađali američki brod

Iranska vojska navodi da je gađala američki logistički brod u blizini Omana.

Logističko plovilo pogođeno je “na znatnoj udaljenosti” od luke Port of Salalah, prenosi Tasnim News Agency, medij povezan s Islamskom revolucionarnom gardom.

Ovaj incident dogodio se nakon što su dva drona gađala luku na jugu Omana, pri čemu je povrijeđen jedan strani radnik.

🇮🇷🇴🇲🔸Iran launched two drone strikes at the port of Salalah, Oman.

The strike targeted port cranes, damaging one.

