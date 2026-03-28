Iran želi naplatu prolaza kroz Hormuški moreuz

Ovaj uski plovni put, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, postao je ključno geopolitičko oružje Irana. Sada Teheran nastoji iskoristiti njegovu stratešku važnost kao potencijalni izvor milijardi dolara godišnje i sredstvo pritiska na globalno gospodarstvo.

Iran je ranije prijetio zatvaranjem moreuza u slučaju napada, ali novi zahtjevi sugerišu da sada želi formalizirati kontrolu nad plovnim putem i uspostaviti sistem naplate prolaska za strane brodove. Ovaj potez izazvao je poremećaje na svjetskim energetskim tržištima i natjerao zemlje izvan Perzijskog zaljeva da hitno osiguraju opskrbu gorivom.

Iran je shvatio koliko je lako i relativno jeftino držati globalno gospodarstvo za taoca, a monetizacija moreuza dio je njihove strategije – komentira Dina Esfandiary iz Bloomberg Economicsa.

Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da će jedan od neposrednih izazova nakon rata biti pokušaji Irana da naplaćuje prolaz kroz Hormuz. Grupa G7 također je naglasila potrebu za očuvanjem sigurne i nesmetane plovidbe.

Međunarodno pravo jasno propisuje da se u moreuzima poput Hormuškog primjenjuje pravo slobodnog tranzita, kako je definisano Konvencijom UN-a o pravu mora (UNCLOS). Iako Iran nije potpisnik konvencije, načela slobodnog prolaza smatraju se običajnim međunarodnim pravom,piše Vijesti

Ako bi Iran uspio nametnuti naplatu prolaza, prihodi bi mogli biti usporedivi s onima koje ostvaruje Suecki kanal – između 700 i 800 miliona dolara mjesečno. Procjene sugerišu da bi Iran mogao ostvariti i do 800 miliona dolara mjesečno samo od nafte i plina, što bi predstavljalo značajan udio njegovih izvoznih prihoda.

Iako Teheran tvrdi da moreuz ostaje otvoren, “neprijateljski” brodovi moraju koordinisati prolazak s iranskim vlastima, a neki brodovi već koriste rutu bliže iranskoj obali, uz moguće naplate za siguran prolaz.

Očigledno je da Iran istražuje kako kontrolirani sistem prolaska kroz Hormuški moreuz može izgledati u praksi, čime ovaj strateški plovni put postaje ključna poluga iranskog geopolitičkog i ekonomskog utjecaja.

