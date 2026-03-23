Iran prijeti miniranjem Perzijskog zaljeva u slučaju napada na teritoriju

Iran je zaprijetio da će postaviti mine kako bi blokirao cijeli Perzijski zaljev, ako iranska obala ili ostrva budu napadnuti, objavili su državni mediji u ponedjeljak.

– Jedini način za prolazak kroz Hormuški moreuz za zemlje koje nisu u sukobu je koordinacija s Iranom – navodi se u saopćenju ovog visokog sigurnosnog tijela, prema poluzvaničnoj agenciji Fars News.

– Svaki neprijateljski pokušaj napada na iranske obale ili ostrva – dovest će do toga da će “svi pristupni pravci i komunikacijske linije u Perzijskom zaljevu i duž obala biti minirani različitim pomorskim minama”, saopćilo je Sigurnosno vijeće.

– Cijeli Perzijski zaljev će biti efektivno blokiran, a odgovornost za to snosit će onaj ko prijeti – dodaje se.

Upozorenje dolazi nakon što je iranska vojska izjavila da će zatvoriti Hormuški moreuz i napasti regionalnu infrastrukturu ako predsjednik Donald Trump sprovede prijetnju bombardovanja iranskih elektrana ukoliko se ključni vodeni put ne ponovo otvori do ponedjeljka navečer, pišu vijesti.

