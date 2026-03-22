Novi iranski dronovi Arash 2 siju strah na Bliskom istoku

Portparol Vojske Islamske Republike Iran potvrdio je da su iranske snage izvele uspješan napad na aerodrom “Ben Gurion” u Tel Avivu, koristeći napredne bespilotne letjelice tipa “Arash 2”.

Tehnološki iskorak: Šta je zapravo Arash 2?

Stručnjaci ističu da je Arash 2 jedan od najopasnijih segmenata iranskog bespilotnog arsenala. Dizajniran je specifično za uništavanje neprijateljskih radarskih sistema i precizno pogađanje ciljeva na velikim udaljenostima. S dometom koji se procjenjuje na preko 2.000 kilometara, ovi dronovi posjeduju optičke i termalne senzore koji im omogućavaju da se “zaključaju” na metu čak i pod elektronskim ometanjem.

Prema dostupnim informacijama s terena, Tel Aviv se našao pod snažnim udarom iranskih raketa. Svjedoci navode da su se širom grada čule brojne detonacije, dok su iranski projektili jasno uočeni na nebu iznad izraelske teritorije.

Posebnu zabrinutost izazivaju izvještaji o upotrebi kasetnih raketa, od kojih je jedna pogodila uže područje Tel Aviva, uzrokujući seriju eksplozija. Dok iranska strana ističe preciznost napada na ključnu infrastrukturu cionističkog režima, situacija u samom Izraelu ostaje krajnje napeta uz stalne sirene za vazdušnu opasnost.

