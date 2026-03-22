“Tramp je izgubio kontrolu nad ratom protiv Irana”

Murphy, visokorangirani član Odbora za vanjske odnose Senata, jedan je od sve većeg broja zakonodavaca koji kritiziraju provođenje zajedničke američko-izraelske vojne operacije u Iranu, koja je ušla u četvrti tjedan.

Trump je zaprijetio da će “uništiti” iranske elektrane ako njegova vlada ne poduzme korake za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Ranije je Murphy također opisao vojnu operaciju kao “Trumpov ludi rat” i rekao da počinje smanjivati ​​cijelo američko gospodarstvo nakon naglog povećanja cijena goriva.

