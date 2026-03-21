Spremaju se pregovori: Trump ima šest zahtjeva za Iran

Prema neimenovanom američkom dužnosniku, SAD bi od Irana zahtijevao petogodišnju obustavu njegovog raketnog programa, potpunu zabranu obogaćivanja uranija i demontažu reaktora u nuklearnim postrojenjima Natanz, Isfahan i Fordow , koje su SAD i Izrael bombardirali prošle godine.

Među zahtjevima su uspostava strogih vanjskih protokola za nadzor stvaranja i korištenja centrifuga i sličnih postrojenja koja bi se mogla koristiti za razvoj programa nuklearnog oružja , sklapanje sporazuma o kontroli naoružanja sa zemljama u regiji, koji bi uključivali ograničavanje broja projektila na maksimalno 1000, te prestanak financiranja posredničkih skupina u regiji, poput Hezbollaha , Hamasa i Hutija.

Izvori Axiosa kažu da bi svaki sporazum o okončanju rata morao uključivati ​​ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca , rješavanje iranskih zaliha visoko obogaćenog urana, te uspostavljanje dugoročnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, balističkim projektilima i podršci posrednicima u regiji.

„Naše je mišljenje da smo usporili rast Irana“, rekao je jedan američki dužnosnik, dodajući da vjeruje da će Iranci sjesti za pregovarački stol.

Drugi dužnosnik rekao je da bi moglo biti prostora za pregovore o vraćanju zamrznute imovine Iranu.

„Oni to zovu reparacijama. Možda mi to zovemo vraćanjem zamrznutog novca. Postoji mnogo različitih načina na koje se možemo dogovoriti da politički riješimo ono što oni trebaju riješiti, da postignu konsenzus u svom sustavu“, rekao je dužnosnik.

Američki portal podsjeća da iranski zahtjevi uključuju prekid vatre , jamstva da se rat neće nastaviti u budućnosti i naknadu štete.

Facebook komentari