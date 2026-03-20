Eksplozije odjeknule u Jerusalemu i Tel Avivu nakon iranskih raketnih napada

Objavljeno prije 50 minuta

Izraelska vojska registrovala tri talasa projektila iz Irana u manje od sat vremena

rene za zračnu opasnost oglasile su se, a eksplozije su se čule rano u petak u Jerusalemu i glavnom gradu Izraela Tel Avivu, kao i u okolnim područjima, nakon lansiranja projektila iz Irana, javio je dopisnik Anadolu.

Izraelska vojska saopćila je da je u manje od sat vremena detektovala tri talasa projektila ispaljenih iz Irana.

Sirene su aktivirane u području Jerusalema i na Zapadnoj obali zbog lansiranja iz Irana, navodi list Yedioth Ahronoth.

Eskalacija u regionu traje otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, u kojoj je do sada poginulo oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje su domaćini američkih vojnih kapaciteta, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi, te poremećaje na globalnim tržištima i u zračnom saobraćaju


