“Odjednom je pobjesnio” Pas ubio BEBU staru svega 5 dana nakon što su je donijeli kući iz porodilišta – Oborio kolijevku i nanio joj smrtonosne povrede

Kada je policija stigla po pozivu u kući su zatekli jeziv prizor i djevojčicu staru svega pet dana koja nije davala znake života, u lokvi krvi, gotovo rastrganu.

“Član porodice je prijavio da je pronašao povređeno novorođenče”, izjavio je komandir policije Bob Manar.

On je dodao da se na licu mjesta vidjelo da se radi o ranama od ugriza i da su ” povrede posljedica napada životinje”. Beba je odmah prebačena u lokalnu bolnicu, gdje je ubrzo proglašena mrtvom.

Bebina baka, Elin, izjavila je da je njen sin (otac djeteta) rekao da je pas “oborio kolevku i ubio bebu prije nego što su uspjeli da dođu do nje”.

Pas odmah udaljen iz kuće

“Sin misli da je pas to uradio sa očiglednom namerom da napadne bebu”, rekla je baka, ističući da je pas odgajan uz drugu djecu u porodici.

“Ne znamo šta se zapravo dogodilo, osim da je pas odjednom ‘pukao’ “, dodala je ona.

Komandir Manar nije otkrio identitet vlasnika psa koji je napao dijete, ali je rečeno da se radi o mješancu srednje veličine. Služba za kontrolu životinja okruga Oukland je nakon napada uklonila životinju iz kuće.

Incident je trenutno pod istragom, a odluka o tome da li će pas biti eutanaziran zavisit će od njenih rezultata, piše srbija danas.

