Iran pogubio trojicu prosvjednika

IRAN je pogubio trojicu prosvjednika koji su osuđeni za ubojstvo dvojice policijskih službenika tijekom nacionalnih protuvladinih prosvjeda u siječnju, izvještava Reuters pozivajući se na iransku pravosudnu novinsku agenciju Mizan.

Iransko pravosuđe priopćilo je da su proglašeni krivima za ubojstvo i “vođenje rata protiv Boga”, uz optužbe da su djelovali u korist Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Režim ubio tisuće prosvjednika

Prosvjedi su započeli kao reakcija na gospodarsku situaciju, a kasnije su prerasli u široke, nacionalne demonstracije protiv iranske vlade.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA), tijekom prosvjeda ubijeno je oko 6.488 prosvjednika. Taj broj ne uključuje 236 djece, 76 osoba koje nisu sudjelovale u prosvjedima te 207 pripadnika vojske i vladinih snaga koji su također izgubili živote,piše Index

HRANA navodi da još uvijek analizira oko 11.744 slučaja nakon brutalnog gušenja prosvjeda od strane iranskih sigurnosnih snaga.

